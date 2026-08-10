El Ministerio de Igualdad remite dos oficios a Sagunto por el cartel "sexista" que colgó una peña de la localidad

El Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres han remitido este lunes dos oficios al Ayuntamiento de Sagunto y a la Federación de Peñas de la localidad valenciana por la difusión de "un cartel sexista" de una peña de las fiestas.



"Exigimos respeto, en cualquier celebración, a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación", ha señalado el Ministerio en una publicación en su cuenta de X.



La institución se refiere a un cartel del grupo festivo 'Un forat és un forat' ('Un agujero es un agujero'), en el que, según ya alertó el Ayuntamiento el pasado viernes, se exhibe la imagen "de un toro sometiendo sexualmente a una mujer desnuda".

El consistorio pidió, a través del departamento de Fiestas, la retirada de la imagen por considerarla contraria "a los principios de igualdad y convivencia ciudadana".



Por su parte, la peña explicó que la imagen aparece en múltiples elementos al ser el logotipo del grupo y que necesitaban margen para encontrar una solución.



Además, se acordó establecer una mesa de trabajo con el colectivo para evitar que las imágenes se repitan en futuras ediciones.



Por otro lado, la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres de la Generalitat Valenciana, Davinia Bono, envió también una carta al Ayuntamiento en la que instó a analizar los hechos y valorar la compatibilidad del mensaje difundido con los principios igualitarios que deben regir las actividades festivas y el espacio público.



También pidió requerir a la entidad responsable la retirada de dichos elementos gráficos y revisar colaboraciones, cesiones de espacios o subvenciones públicas de la peña, con el fin de garantizar su adecuación a los principios de igualdad, respeto y no discriminación.



Asimismo, solicitó que se informe a la Dirección General de las actuaciones adoptadas o previstas en relación con este asunto.