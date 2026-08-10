El incendio de Tírig (Castellón) presenta una evolución "muy favorable" pero se elevan a 810 las hectáreas afectadas

Vista del incendio de Tírig, a 9 de agosto de 2026, en Castellón. Europa Press / Ángel Sánchez

El incendio forestal de Tírig (Castellón) presenta este lunes una evolución "muy favorable" y hay una "probabilidad muy alta" de que se pueda estabilizar en las próximas horas.

El avance de las llamas durante la noche ha elevado la superficie afectada a 810 hectáreas frente a las 684 contabilizadas en el anterior balance.

Así lo han explicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el subinspector jefe del Consorcio de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado, Antonio Rodrigo, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi de este lunes.

El conseller ha indicado que actualmente hay 21 medios aéreos movilizados para trabajar en el incendio forestal y más de 300 efectivos y 50 medios terrestres desplegados.

La superficie quemada, con datos provisionales, es de 810 hectáreas con un perímetro aproximado de 21 kilómetros.

Valderrama ha explicado que, frente a unos vientos erráticos y rachas fuertes que dificultaron el domingo las tareas, durante la noche se ha contado con condiciones meteorológicas "muy favorables y actualmente hay buenas condiciones para los medios aéreos".

El director técnico ha añadido que "actualmente el incendio está muy bien".

"Durante la noche se ha trabajado en muy buenas condiciones y hemos conseguido dejar sin llama todo lo que es el perímetro del incendio y la superficie", ha especificado.

Sobre si se prevé estabilizar el incendio en las próximas horas, ha indicado que no se puede decir "todavía": "Tenemos que garantizarlo, pero en principio hay una probabilidad muy alta".

Los trabajos se centran en la zona norte del municipio de Catí, donde se han realizado unos contrafuegos, "por eso ha aumentado un poco la superficie quemada del incendio".

Respecto a si las tormentas previstas para la tarde pueden complicar las labores de extinción, Rodrigo ha señalado que "en principio no, porque el incendio está muy bien actualmente, pero vamos a trabajar esta mañana para dejarlo lo mejor posible".

Entre los vecinos evacuados de Catí, 47 personas que permanecen en un albergue habilitado, seis de ellas menores y cinco animales. Además, también se han realojado a ocho personas más mayores y dependientes en la residencia de Morella.

"Máxima precaución"

A la reunión del Cecopi también han asistido el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Pérez Llorca ha agradecido el trabajo y la coordinación de los distintos cuerpos de extinción y fuerzas de seguridad que están trabajando sobre el terreno al tiempo que ha destacado la colaboración de ayuntamientos y vecinos de las zonas afectadas.

Además, ha pedido "máxima precaución" y ha subrayado la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y de mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Previamente, el jefe del Consell ha visitado a los vecinos de Catí realojados en el Polideportivo de Xert, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Respecto a los incendios de Sierra Engarcerán y Culla, están ya controlados.