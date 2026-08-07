Denuncian el logo de una peña taurina con una mujer penetrada por un toro en las fiestas de Sagunto

La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre ha denunciado la exhibición durante las fiestas de Sagunto (Valencia) de una imagen sexista de la peña taurina 'Un forat es un forat' (Un agujero es un agujero) con la imagen de una mujer desnuda penetrada por un toro.

"No pedimos que se acabe la fiesta. Pedimos que se acabe la fiesta que se construye humillando mujeres para hacer gracia. Exigimos que el Ayuntamiento revise los permisos, aclare a dónde va el dinero público, y deje de mirar hacia otro lado. El silencio, aquí, también es una posición. La dignidad de las mujeres no está en discusión. Ni en fiestas, ni fuera de ellas", reclama el colectivo en un comunicado adelantado por eldiario.es.

La coordinadora explica que la peña taurina 'Un forat es un forat' "ha exhibido durante las fiestas patronales, en camisetas y en su cadafal, la imagen de un toro sometiendo sexualmente a una mujer desnuda. Y lo ha hecho tranquilamente, en la calle, delante de todo el pueblo, sin que nadie con poder para decir algo haya abierto la boca".

"Vamos a ahorrarnos el numerito de la ofendida. No estamos aquí para lamentarnos ni para pedir permiso emocional a nadie. Estamos aquí para señalar lo obvio: esto no es una fantasía compartida, es una escena de sometimiento disfrazada de broma de pueblo. Y la diferencia es sencilla, aunque a algunos les cueste entenderla. El deseo se elige. Esto no elige nada: es un cuerpo de mujer puesto ahí para que la gente se ría a su costa. No hay disfrute en esa imagen. Hay una humillación con forma de camiseta", argumentan.

Igualmente, subrayan que no están hablando aquí de agresión sexual ni de delito penal.

"Hablamos de otra cosa, más resbaladiza y por eso más cómoda para quien la exhibe: una imagen denigrante que se cuela en la fiesta con la excusa de siempre: que 'es una broma', 'no seas exagerada' o 'esto es tradición'", denuncian.

"La misma cantinela de siempre para que las mujeres nos callemos y aplaudamos nuestra propia caricatura", reprochan.

"Las que vienen detrás -prosiguen- ya no tragan con esto. Han crecido sabiendo que el cuerpo de una mujer no es terreno de nadie más que de ella misma, y no van a normalizar que su pueblo siga representando a una mujer sometida como si fuera motivo de risa. La fiesta que necesita degradar a una mujer para hacer gracia no es fiesta: es un chiste caducado".

"Y ya que hablamos de agujeros, lo decimos también aquí: en los nuestros no cabe ni la derecha ni la extrema derecha, ni ningún discurso que trate el cuerpo de las mujeres como un territorio abierto a la burla o al sometimiento. Decidimos nosotras qué entra y qué no. Y esta imagen, desde luego, no entra", aseveran.

En su comunicado, el colectivo plantea a "quienes gobiernan este pueblo" si han visto o no el cartel.

"Porque si habéis pisado el recinto festivo, es difícil creer que esa imagen no os haya llamado la atención. Y si la habéis visto y no habéis dicho nada, eso también es una respuesta", esgrimen.

También interrogan sobre si hay dinero público detrás, ya que quieren saber si esta peña recibe subvenciones, cesión de espacio o cualquier ayuda, directa o indirecta, salida del presupuesto municipal de fiestas.

La coordinadora feminista advierte que "la fiesta tiene un problema con las mujeres".

Fuentes del Ayuntamiento de Sagunto han señalado que el cartel al que se hace referencia no está colgado actualmente, sino que se exhibió durante los festejos de las peñas que finalizaron el día 29.

En concreto, puntualiza que es el logo de la peña en cuestión, "visible también en camisetas y otros elementos".

El 23 de julio el departamento de Igualdad municipal fue conocedor de la situación y alertó de que esa imagen debía retirarse por ser contraria a los principios de igualdad y convivencia ciudadana.

Esta demanda se canalizó a través del departamento de Fiestas, que la trasladó a la peña implicada.

La peña respondió, según apuntan las fuentes municipales a Europa Press, que no se trataba de un único cartel, sino que la imagen estaba en múltiples elementos y "necesitaban margen para encontrar una solución".