Un buque destroza dos bateas clochineras del Puerto de Valencia: 24.000 kilos perdidos y daños por más de 350.000 €

Vivero de clóchinos dañado por un incidente con un barco en el Puerto de Valencia. Agrupación Clochineros Valencia

Un incidente provocado por una ráfaga de viento destrozó dos bateas clochineras del Puerto de Valencia.

La Agrupación de Clochineros de Valencia lamenta los daños y el perjuicio económico por una cosecha malograda de 24.000 kilos, valorados en más de 350.000 euros.

El accidente se produjo el pasado 19 de julio por la tarde, cuando un buque atracado en el muelle Dique del Este rompió amarras debido a una ráfaga de viento de gran intensidad, súbita y no prevista, mayor de 55 nudos, precisaron a Europa Press fuentes portuarias.

La embarcación 'Eco Valencia', propiedad de la compañía naviera Grimaldi, quedó momentáneamente a la deriva en la Dársena Este.

Los servicios náuticos del puerto de Valencia (practicaje, remolque y amarre) lograron recuperar el control del barco y que la embarcación atracase en condiciones de seguridad.

Durante el incidente, se produjeron "daños de escasa consideración" en la infraestructura portuaria y daños a dos bateas clochineras: una de ellas quedó hundida y otra escorada.

Pérdida de 100.000 kilos

El presidente de la Agrupación de Clochineros de Valencia, José Luis Peiró, advirtió de las pérdidas que supone este siniestro en plena campaña de cosecha, y que cifró en 16.000 kilos en el caso del vivero 'Polit', que es el que está hundido y "ha desaparecido".

En el caso del vivero Concha, que quedó inclinado de costado y que solo se puede cargar de un lado, Peiró explicó que las pérdidas serían de unos 8.000 kilos de clóchina.

"Si no se sustituye pronto el 'Polit' y se repara la 'Concha', habrá una pérdida de todo un año de la cosecha para las dos familias propietarias, ya que la siembra suele arrancar en septiembre. Es la supervivencia de dos familias", lamentó, en declaraciones a Europa Press, el representante de la agrupación.

El 'Polit' era el único vivero de entre estas construcciones antiguas del Puerto de Valencia que tenía tres palos de unos 80 años de antigüedad. "Ha ido pasando de generación en generación", detalló Peiró, que lamentó la pérdida de patrimonio histórico de los clochineros.

Según indicó, ven "casi imposible" contar con un nuevo vivero de las mismas características, cuya reconstrucción se sitúa en el entorno de los 300.000 euros.

Por eso, el 'Polit' se reemplazará por una batea gallega, "que son mucho más baratas" y se sitúa entre 170.000 y 190.000 euros.

A eso se sumaría el coste de retirar también sus restos del fondo del mar, algo que Peiró dijo que rondaría los 60.000 euros.

El presidente de los clochineros pide que sea la naviera propietaria del buque, Grimaldi, la que asuma la retirada del vivero hundido y que se intente que sea la aseguradora del barco la que de cobertura a los daños del incidente.

"Solucionaría la vida de la agrupación", comentó Peiró.

Por el momento, los dueños de las dos bateas, Jorge Navarro Albero ('Polit') y los hermanos Bollo ('Concha'), han contactado ya con un abogado para iniciar los trámites de reclamación económica de los daños sufridos, que comprenden reparar la batea dañada, sacar el vivero hundido, construir uno nuevo y las pérdidas económicas de la producción perdida, unos 100.000 euros a precio mayorista.



Peiró recalcó que si el seguro o la entidad naviera no abona los costes se podrían perder como mínimo 100.000 kilos de clóchinas de producción para la próxima campaña.



La compañía de seguros todavía no se ha responsabilizado de los daños, pese a que está "plenamente acreditado" que fue el "Eco Valencia" el que los causó, según la agrupación, que asegura disponer de fotografías y vídeos que documentan el incidente.