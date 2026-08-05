Un hombre de 62 años mata a un joven de 20 en un local de Valencia y confiesa el crimen a la Policía

Agentes de la Policía permanecen en el lugar donde un hombre de 62 años ha matado a un joven de 20 en Valencia. Efe / Ana Escobar

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 62 años como presunto autor de un delito de homicidio, en relación con unos hechos ocurridos sobre las 9:40 en un bar del distrito valenciano de Marítim.

El arrestado habría golpeado a la víctima, de 20 años, con un objeto contundente hallado en el lugar de los hechos, causándole la muerte. Después, ha confesado el crimen en una llamada a la Policía Nacional.



Hasta el lugar se han trasladado agentes del grupo de Homicidios y la Policía Científica para realizar la inspección ocular e investigar lo ocurrido, según ha informado a EL ESPAÑOL la Policía.

Por el momento se desconoce el motivo que habría llevado al asesino confeso a cometer el crimen.

El grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se ha hecho cargo de las investigaciones.