Un hombre de 62 años mata a un joven de 20 en un local de Valencia y confiesa el crimen a la Policía
La víctima murió tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente que se ha encontrado en el lugar de los hechos.
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 62 años como presunto autor de un delito de homicidio, en relación con unos hechos ocurridos sobre las 9:40 en un bar del distrito valenciano de Marítim.
El arrestado habría golpeado a la víctima, de 20 años, con un objeto contundente hallado en el lugar de los hechos, causándole la muerte. Después, ha confesado el crimen en una llamada a la Policía Nacional.
Hasta el lugar se han trasladado agentes del grupo de Homicidios y la Policía Científica para realizar la inspección ocular e investigar lo ocurrido, según ha informado a EL ESPAÑOL la Policía.
Por el momento se desconoce el motivo que habría llevado al asesino confeso a cometer el crimen.
El grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se ha hecho cargo de las investigaciones.