La Guardia Civil encuentra el cadáver de una mujer en las inmediaciones del río Xúquer en Llaurí (Valencia)

Agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de una mujer en las inmediaciones del río Xúquer, en el término municipal de Llaurí (Valencia), según ha informado la Guardia Civil.

La Policía Judicial ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias de la muerte de la mujer, cuyo cuerpo se encontró este martes, en un caso que no presenta antecedentes por violencia de género, según estas fuentes.

Hasta el lugar se movilizaron de urgencia efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local de Llaurí y bomberos del Consorcio para rescatar el cuerpo de la mujer y recoger algunos objetos personales hallados junto al margen del río.

Según publica este miércoles el diario Levante-EMV, la investigación se centra en saber si el cuerpo corresponde a una joven que fue dada por desaparecida el jueves 30 de julio en Sueca (Valencia) y de la que aún no se tenía noticias de su paradero.

La Guardia Civil busca a una mujer de 25 años de complexión física delgada y de una estatura que roza los 1,80 metros, con cabello oscuro y ondulado y ojos oscuros.