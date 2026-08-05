Emergencias da por controlado el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón tras quemar 9.568 hectáreas

Imagen tomada de una carretera cercana a la localidad de Artana (Castellón). Efe / Manuel Bruque

El incendio declarado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó (Castellón), que quedó estabilizado el 31 de julio, ha sido dado por controlado este martes por la noche, después de quemar 9.568 hectáreas, según informó el 112 de la Comunitat Valenciana.

Durante la jornada del martes los efectivos trabajaron en el perímetro, que afectó a varios municipios de la provincia de Castellón.

Hasta el lugar se trasladaron dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, dos brigadas rurales de actuación forestal del Consorcio de Bomberos de Castellón y dos brigadas forestales del Consorcio de Valencia, informó Emergencias de la Generalitat.

Los Bomberos de la Diputación de Castellón, además, indicaron a través de su cuenta en la red social X, que seguirán trabajando "hasta alcanzar su extinción definitiva".

El #IFLaValldUixó se ha dado por CONTROLADO a las 22.00 h, después de la evolución positiva de los trabajos de repaso y consolidación del perímetro de los últimos días.

Vamos a seguir trabajando las 24 horas hasta alcanzar su extinción definitiva. pic.twitter.com/UgJrgVc6sI — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) August 4, 2026

Desde el pasado viernes, cuando el incendio se dio por estabilizado, los medios terrestres se han centrado en consolidar el perímetro y refrescar toda la zona.