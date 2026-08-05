Detenido un hombre por apuñalar a un menor de 14 años tras una discusión a la salida de un pub en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 25 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a un adolescente de 14 años con el que había mantenido una discusión horas antes a la salida de un pub de Valencia.

Los hechos ocurrieron sobre las 05:30 de la madrugada del sábado al domingo en la calle Reus, en el barrio de Marxalenes, según ha avanzado el diario Levante-EMV.

Hasta el lugar acudieron -comisionadas por sus respectivas salas- primero una patrulla de la Policía Local de Valencia y luego otra de la Policía Nacional, que encontraron a su llegada a un menor de 14 años en la vía pública que sangraba por el costado derecho.

El joven había recibido puñaladas en el costado, en la ingle y el codo, y manifestó que un par de horas antes se había producido una discusión entre dos grupos de conocidos a la salida de un local.

Más tarde, uno de los hombres del otro grupo con el que habían mantenido el desencuentro vio al joven en la calle, bajó del coche en el que iba y le apuñaló. Después, se fue a la fuga.

La víctima fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital La Fe de Valencia, donde permanece ingresada.

Horas después, la Policía Nacional logró identificar al autor de los hechos. Sobre las 11:00 de la mañana, procedió a detener al hombre en su propio domicilio, al que se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa.