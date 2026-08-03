Prisión para el dueño de un prostíbulo por violar y amenazar a una mujer a la que explotaba

Un hombre de 33 años ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido en Valencia por agredir sexualmente y amenazar gravemente a una mujer que ejercía la prostitución en el burdel que él regentaba.



Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el arrestado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima para imponerle condiciones abusivas y obligarle a mantener relaciones sexuales con él.



Los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos tras la denuncia de la mujer, que aseguraba haber sido víctima de un delito relativo a la prostitución y de agresiones sexuales por parte del hombre que la explotaba.

La víctima declaró que había salido de su país de origen por su situación de vulnerabilidad para buscar oportunidades en España.



El detenido y responsable del prostíbulo, conocedor de su situación, le exigía mantener relaciones sexuales con él.



En una ocasión, tras una discusión con la víctima por oponerse, el hombre le envió audios amenazantes, accedió con violencia a su habitación, la agredió y trató de asfixiarla, rompió sus dispositivos móviles y la echó del burdel, informa la Policía.

Por todo lo anterior, los investigadores consideraron que había indicios de la comisión de un delito relativo a la prostitución, otro de agresión sexual, amenazas graves, daños y lesiones leves, y procedieron a su detención.

Posteriormente, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.