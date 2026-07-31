Una semana del incendio que arrasa la Vall d'Uixó: el 12% del parque natural de la Sierra de Espadán ha quedado calcinado

Unas vecinas pasean por las montañas que rodean la Vilavella (Castellón). Efe / Manuel Bruque

El incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón) sigue sin estar estabilizado tras siete días activo, aunque el objetivo es conseguirlo este viernes y, si no, el sábado.

El área afectada mantiene el perímetro de 82 kilómetros y 9.599 hectáreas quemadas, de las que el 40 % corresponden al parque natural de la Sierra de Espadán, lo que implica que el "12 por ciento" del parque natural ha quedado calcinado, según ha precisado el conseller.

En estos términos se han pronunciado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el director del Puesto de Mando Avanzado, Fernando Pérez, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

El incendio mantiene evacuadas a 2.800 personas, tras haberse permitido que vuelvan a sus casas 2.400 vecinos que seguían desalojados, excepto los residentes de Artana y Eslida.

Valderrama ha indicado que durante este jueves por la noche se ha avanzado "muchísimo" en la extinción del incendio, gracias al "trabajo óptimo" de los profesionales, y ha indicado que comienzan a retirarse los medios enviados por otras comunidades autónomas.

Los medios aéreos se reducen a 17, que trabajarán en los "puntos calientes" detectados por la cámara térmica.

Un helicóptero descarga agua en los alrededores de Artana (Castellón). Efe / Manuel Bruque

Además, podrán regresar a sus casas los vecinos de Aín, Alcudia de Veo, las pedanías de Tales y Artesa y las urbanizaciones de Betxí, con lo que solo quedan evacuados Eslida y Artana, si bien en el Cecopi de las 17:00 estudiará si se puede levantar esa restricción.

Valderrama ha asegurado que la calidad del aire es "óptima" en todos los municipios afectados y que quedan en centros de acogida unas 50 personas desalojadas, mientras que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía el fin de semana, en que se esperan tormentas secas, viento de poniente y temperaturas de más de 40 grados.

Puntos calientes

El director del PMA, Fernando Pérez, ha explicado que "la noche ha ido bastante bien" y se han dedicado a repasar el perímetro de un incendio que todavía no está estabilizado.

En estos momentos, ha dicho, quedan "puntos calientes que de vez en cuando dan llama pero no son frentes que vayan avanzando", sino rebrotes que atajan.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha destacado que solo queden dos municipios evacuados después de tantos "días difíciles y complejos".

Sobre la investigación de las causas ha incidido en que la Guardia Civil tiene identificados dos focos diferenciados y cercanos en el monte, muy próximos al casco urbano de la Vall d'Uixó.