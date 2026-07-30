El incendio de la Vall d'Uixó todavía no puede darse por estabilizado en la sexta jornada de lucha contra el fuego

Vista de un paisaje quemado en La Vall d'Uixó (Castellón). Efe / Kai Försterling

Sexta jornada de lucha contra el fuego en el incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón). Todavía sigue activo pero este miércoles los medios aéreos y terrestres lo dieron por perimetrado.

Hasta el momento, el incendio ha quemado ya 9.644 hectáreas en un perímetro de 84 kilómetros, mientras siguen evacuados catorce municipios, tres urbanizaciones de Betxí y una pedanía de Onda.

Las tareas de extinción "avanzan", pero aún no se puede dar por estabilizado, mientras 7.000 personas continúan confinadas.

Así lo ha señalado este jueves el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó.

Además, la Generalitat ha aprobado que regrese a casa cerca de un millar de vecinos desalojados de Fuente de Ayódar, Ayódar, Torralba, Villamalur, Torralba, Azuébar y Almedíjar, así como el alzamiento del confinamiento de la urbanización 'Nueva Onda' de Onda.

En el resto de los municipios -Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Sueras y Chóvar, las urbanizaciones 'Solaig', 'Montserrat' y 'Peña Negra' de Betxí, y la pedanía de Artesa de Onda-, se mantiene la orden de evacuación, que afecta a cerca de 7.000 personas.

🔴🔥Des de primera hora d'este matí estàn treballant a l' #IFLaVallDUixó els següents mitjans:



➡️19 unitats terrestres y 4 unitats helitransportades de @GVAbforestals

➡️14 autobombes

➡️31 dotacions, 4 Brigades forestals y 4 Brigades rurales d’actuacions forestals de… pic.twitter.com/Y51EIiFo0n — Emergències 112CV (@GVA112) July 30, 2026

El conseller ha pedido paciencia con unas medidas que se mantienen "por razones de seguridad de las personas y las necesidades operativas de la emergencia".

En la reunión del Cecopi también han estado presentes el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Agua embotellada

Los vecinos deberán consumir agua embotellada hasta que se compruebe que los niveles de calidad de agua potable sean adecuados para su consumo.

Valderrama ha indicado que en La Vilavella los análisis del agua potable ya han salido positivos y desde este jueves ya se puede usar el agua del grifo.

El conseller ha recordado a los ciudadanos que regresen a sus hogares que sigan las instrucciones de salud pública de la Conselleria de Sanidad, al tiempo que ha subrayado que la Generalitat está "en todo momento" midiendo la calidad ambiental en toda la zona de Castellón.

Un hidroavión realiza una descarga de agua en Onda (Castellón). Efe / Manuel Bruque

El titular de Emergencias ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a la que ha pedido estar alerta y avisar a las autoridades de cualquier conato de incendio que vea.

Por otro lado, ha puesto en valor el "excelente trabajo" de los efectivos que participan "incansablemente las 24 horas del día" en el operativo, con relevos durante ya más de cinco días, para "poder salvar todo lo que se pueda salvar de la Serra d'Espadà y que no se propague más".

No estabilizado

Según ha precisado el director técnico operativo del PMA, Fernando Pérez, por la noche se ha conseguido "consolidar cierta parte del perímetro que preocupaba", sobre todo en la zona de Artana y también en la de Aín.

Fernández ha descartado que el incendio pueda darse por estabilizado: "El humo se nos ha echado encima. Estaba previsto que la inversión térmica entrase hoy, pero no que se adelantase tanto".

El director técnico ha detallado que los frentes más activos de llama se concentran principalmente en la zona de Artana.

Unas vecinas pasean por las montañas que rodean la Vilavella (Castellón). Efe / Manuel Bruque

Alrededor del perímetro hay un frente diseminado que se va descolgando por las laderas, en el que los efectivos trabajan para "ir consolidándolo". Actualmente, los trabajos se centran en la zona de Alfondeguilla, Alcudia de Veo o Aín.

"El trabajo que tenemos que hacer ahora va a ser largo hasta acercarnos lo máximo posible a la fase de estabilización, pero en un principio hoy no se dará por estabilizado", ha recalcado.

Pérez ha precisado que la zona de las faldas del Montí todavía no es accesible para los vecinos, dado que está dentro del perímetro de quemado y que la zona del flanco izquierdo del incendio es la que más preocupa porque tiene pendientes "muy pronunciadas".

"Esa es la zona que íbamos a apoyar con medios aéreos y no hemos podido, pero hemos conseguido acceder a ellos esta noche y pinchar ahí ya con personal de tierra", ha añadido el responsable operativo.