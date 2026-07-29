Así avanza el incendio de la Vall d'Uixó en su quinto día: 9.300 hectáreas en un perímetro de 81 km y 10.000 evacuados

Vista general en Onda, uno de los municipios afectados por el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón). Efe / Andreu Esteban

El incendio forestal que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) sigue sin control. Después de cinco días, el fuego ha arrasado 9.300 hectáreas en un perímetro de 81 kilómetros, según el último recuento.

El flanco que más preocupa es el oeste, entre los términos de Tales y Alfondeguilla, al haber aún "alguna zona de llama", por lo que este miércoles los trabajos se centran en intentar frenar su propagación.

Así lo han explicado tras la primera reunión de la jornada del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el director del PMA, Fernando Kindelan, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la ministra de Ciencia, Diana Morant.

Afortunadamente, la noche ha servido para realizar "un trabajo importante de consolidación de determinados frentes" mientras el operativo va "un poco por delante de la emergencia".

El director del PMA ha indicado que la situación es "de estabilidad" y "la capa límite está permitiendo acceder con los medios aéreos, de manera que se trabaja más rápido que en otras condiciones".

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el satélite Meteosat, con el producto Fire Temperatura, ha detectado puntos menos calientes en la Sierra de Espadán, en la zona de Artana y en la zona de l'Alcúdia de Veo.

En el terreno

Más 1.200 profesionales entre bomberos de varias instituciones, sanitarios, medio ambiente, UME, la Guardia Civil o el Miteco trabajan coordinados en este incendio -de ellos 352 sobre el terreno-.

Además, está previsto que más de 30 medios aéreos se incorporen a lo largo del día a las tareas de extinción, ya que las condiciones meteorológicas lo están permitiendo.

Sobre los efectivos, el conseller ha subrayado que en torno a 400 trabajan en cada momento y que la tarea se realiza por turnos para que los profesionales puedan hacer relevos.

"Quiero poner en valor este amplio dispositivo en el que todas las administraciones estamos colaborando en total coordinación y siempre a disposición del mando operativo para dar un servicio adecuado a la ciudadanía", ha resaltado.

En la misma línea, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha agradecido "el esfuerzo de todos los efectivos" y ha hecho mención a la Unidad Militar de Emergencias (UME), ya que se ha incorporado otra sección completa a estos trabajos de extinción.

"Eso supone -ha expuesto- que por parte de las instituciones del Gobierno de España, tanto con las brigadas forestales del Ministerio de Transición Ecológica, como la Unidad Militar de Emergencias y de la Guardia Civil, los efectivos del Estado que se han incorporado superan los 435".

Personas desalojadas

Por el momento ya se ha levantado el confinamiento de los núcleos urbanos de La Vilavella, Betxí y prácticamente toda Onda, aunque el número de evacuados continúa siendo aproximadamente de 10.000 personas.

Al respecto, el conseller Valderrama ha dado la última hora de las personas que se encuentran desalojadas.

De las 964 plazas disponibles, 310 están ocupadas: 138 en Segorbe, 74 en Onda, 48 en Nules y 50 en Moncofa.

El responsable de la Generalitat ha señalado que, tras cuatro noches desde el inicio del incendio forestal, 172 personas han sido trasladadas desde estos albergues a otros lugares para que puedan descansar mejor.

En concreto, se están desplazando a algunos vecinos a la residencia de estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón, donde se dispone de 50 habitaciones "que se pueden dimensionar en cualquier momento".

También al centro de alto rendimiento de la Penyeta Roja de Castellón, con 25 habitaciones; y al balneario de la Vilavella, con otras 20 habitaciones.