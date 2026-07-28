El fuego de la Vall d'Uixó se contiene, pero todavía preocupa el humo: "Máxima prudencia, no hay que bajar la guardia"

Efectivos de bomberos trabajan en Betxí (Castellón), uno de los municipios afectados por el incendio declarado en la Vall d'Uixó (Castellón). Efe / Andreu Esteban

El fuego que ya ha arrasado 8.500 hectáreas en la Vall d'Uixó se contiene, pero todavía preocupa el humo.

"Máxima prudencia, no hay que bajar la guardia". Es el mensaje que se ha trasladado tras la reunión de este martes del Cecopi, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona del siniestro.

Alertan de la posibilidad de que haya una inversión térmica que provoque que el fuego se reavive.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha anunciado que los vecinos de la Vilavella, desalojados este fin de semana, pueden regresar a sus casas, aunque estarán confinados en las mismas.

Según han explicado el responsable de la Generalitat y el jefe del operativo de extinción, Fernando Pérez, los trabajos de extinción se centran en la zona de Eslida-Artana, Tales-Alcudia de Veo, Alfondeguilla y Tales-Onda.

Mientras tanto, los 34 medios aéreos y 400 terrestres tratan de que no avance el perímetro.



El jefe del operativo de extinción ha destacado que el humo se está quedando en los valles y está condicionando el trabajo de los medios aéreos.



Pérez ha precisado que los mismos trabajarán en los puntos más complicados, que se encuentran en la zona noroeste del perímetro, y ha aclarado que "puede existir la sensación de que no hay llama, pero sí mucho humo".

Trabajos de extinción en el incendio del Vall d'Uixó (Castellón). Efe / Andreu Esteban

Sobre la pasada madrugada, el conseller ha señalado que ha sido positiva pero no se ha alcanzado el nivel de humedad relativa del 80 % tal y como se esperaba y las temperaturas han sido más altas de lo previsto. Sin embargo, sí se ha reforzado el trabajo de los medios terrestres.



Los vuelos de drones realizados este martes han constatado a primera hora que hay escasa variación con respecto a este lunes, pero desde el Cecopi han advertido que no se puede "bajar la guardia".

"Tenemos que estar trabajando constantemente como en los rebrotes que se han dado durante la noche y sobre los que se ha actuado de urgencia", han agregado.



El conseller ha recordado que se solicitó al Mecanismo nacional de respuesta de Protección Civil ayuda a las comunidades autónomas que se pudieran sumar a las labores terrestres durante la noche.

También ha agradecido a las CCAA -Cataluña, Aragón y Murcia- que han enviado refuerzos terrestres y al Gobierno de España "la colaboración constante, así como a las diputaciones y los ayuntamientos para que podamos trabajar incansablemente".

"Incendio activo"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha resaltado "el gran trabajo que han hecho todos los medios de extinción esta noche".

"Ha sido una noche donde hemos podido escuchar que el perímetro en hectáreas del incendio no ha avanzado. Eso supone que los trabajos en tierra han sido muy productivos y hay que seguir especialmente en el frente que quizá tiene el incendio más activo", ha añadido.

La delegada ha coincidido en recalcar que no hay que dejarse llevar por la sensación "de que estamos saliendo de una situación de incendio activo".

"Pedimos por favor a todos y cada uno de los vecinos y vecinas que sean conscientes de que el incendio sigue activo", ha rogado la delegada, que ha vuelto a celebrar "la coordinación" entre Gobierno y Generalitat en las labores de extinción.

"El Gobierno de España sigue todo el tiempo que sea necesario y aquí estaremos nutriendo de todos los recursos posibles para hacer frente a este fuego", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que la Guardia Civil está en estos momentos en todas las localidades que están desalojadas para garantizar la seguridad y no se han registrado avisos de robos o pillajes.

"Quiero transmitir tranquilidad a las personas que están fuera de sus casas porque están protegidas por la Guardia Civil", ha asegurado-

En palabras de la delegada, ha instado a "saber y ser conscientes de que las circunstancias en las que se viven y se sufren los incendios se deben de combatir desde la prevención, desde las políticas que afrontan las consecuencias del cambio climático y que necesitan de un trabajo coordinado y conjunto".

"Y para eso es imprescindible un consenso que vaya mucho más allá de abordar las emergencias, que vaya ligado a la cultura medioambiental de una sociedad, porque lo demás son comentarios de cuñado", ha zanjado.

Vecinos desalojados

"Llenas de cenizas, humo e, incluso, animalitos muertos". Así se han encontrado sus casas los vecinos del municipio castellonense de La Vall d'Uixó, que han regresado este martes a sus viviendas.

Por otro lado, los residentes de Vilavella que también vuelven a sus domicilios deberán mantener el confinamiento y no podrán consumir el agua de la red pública de abastecimiento por el momento, según ha informado Valderrama.

"Aquellos que deseen pueden regresar a sus casas, pero se mantiene el confinamiento en el municipio, es decir, se levanta la evacuación, pero se mantiene el confinamiento", ha incidido.

Vista general de Onda (Castellón), uno de los municipios afectados por el incendio declarado en la Vall d'Uixó (Castellón). Efe / Andreu Esteban

Los 115 usuarios de la residencia de la Vall d'Uixó, que permanecen desalojados, también podrán volver en un plazo de 48 horas a la misma.

En cuanto al resto de medidas, se mantendrán hasta que se tomen "las medidas oportunas" en la nueva reunión del Cecopi -prevista para esta tarde a las 19:00-.

Actualmente, unas 400 personas desalojadas continúan en los centros de acogida y en el Seminario de Segorbe, mientras unas 20-25 personas se encuentran en hoteles debido a sus condiciones de salud o por una edad avanzada.