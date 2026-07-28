Cuarto día del incendio en la Vall d'Uixó, aún activo: la Generalitat levanta el confinamiento a los vecinos

El incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este martes su cuarto día todavía activo tras haber quemado unas 8.500 hectáreas y mantiene evacuadas a unas 10.000 personas, después de que anoche se autorizara la vuelta a sus casas de unas 6.000.

En la última reunión del Cecopi, celebrada a las 19:00 horas de este lunes, se autorizó la vuelta de unos 6.000 vecinos que habían sido desalojados en cuatro barrios de la Vall d'Uixó.

La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento en toda la localidad castellonense, tal y como estaba previsto.

Según ha informado el '112 Comunitat Valenciana', se mantienen las medidas de evacuación y confinamiento en el resto de municipios afectados por el fuego hasta las 23:59 horas de este martes, 28 de julio.

Diferentes medios aéreos ya trabajan desde primera hora por toda la zona para intentar controlar el incendio, han apuntado las mismas fuentes.

Por el momento, el fuego ha calcinado unas 8.500 hectáreas en un perímetro aproximado de 72 kilómetros.

🧑🚒🔥Un total de 16 unitats dels nostres companys i companyes i 13 autobombes estaran, durant esta nit, en l'#IFLaVallDUixó per a continuar amb els treballs d'extinció.



🔹També s’ha mobilitzat la unitat de Drons de la @generalitat



📹Així han sigut els treballs de hui: pic.twitter.com/dqIbQvWD7E — Servei Bomber(e)s Forestals GVA (@GVAbforestals) July 27, 2026

Tal y como han indicado las mismas fuentes, la noche ha sido "meteorológicamente tranquila", con brisas de tierra flojas y vientos de vertiente descendentes desde las sierras hacia el fondo de los valles de 10 km/h en la zona del incendio.

La humedad está próxima al 80%, superando el 90% en zonas de sierra, mientras la temperatura se mantiene en 20ºC en terreno plano, y alrededor de 18 en zonas de sierra.

Además, se han formado inversiones térmicas en capas bajas a causa del enfriamiento por radiación nocturna.

Sin embargo, Aemet advierte de que, junto con el viento flojo a las 8:00 de este martes es posible que las condiciones de visibilidad y calidad del aire en la zona del incendio "no sean buenas".

Cecopi

A las 10:00 se ha convocado un nuevo Cecopi en el que se valorará si se autoriza levantar los confinamientos que se mantienen o dejar volver a los vecinos a sus casas. Más de una quincena de municipios del entorno siguen evacuados.

Por el momento siguen cortadas ocho carreteras de la zona: la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida; la CV-223 en Nules y la CV-2261 y CV-230 en la Vall d’Uixó.