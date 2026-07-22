Detenido un hombre en Sagunto acusado de intentar matar a otro tras una fuerte discusión de tráfico

La Policía detiene en un hombre en Sagunto acusado de intentar matar a otro tras una discusión de tráfico. PN

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio valenciano de Sagunto a un varón como presunto responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas tras una discusión de tráfico.

El detenido, para quien se ha decretado ya su ingreso en prisión, iba a bordo de una motocicleta el pasado 14 de julio cuando, tras una fuerte discusión con otro conductor, sacó un arma de fuego y disparó contra la puerta de su vehículo. Después huyó.

Según informa este miércoles la Policía, los hechos ocurrieron cuando un incidente de tráfico entre un turismo y una motocicleta derivó en una fuerte discusión.

Los agentes iniciaron una investigación para tratar de localizar al autor y posibles vestigios del disparo, comprobando que el proyectil que había impactado en la puerta derecha del vehículo procedía de un arma de fuego.

Los agentes iniciaron una investigación para tratar de localizar al autor y posibles vestigios del disparo, comprobando que el proyectil que había impactado en la puerta derecha del vehículo efectivamente procedía de un arma de fuego.

Una imagen tomada por un vecino previa al incidente permitió la identificación del autor y facilitó su detención por parte de los agentes.

A consecuencia de los hechos, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión.