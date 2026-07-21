La Guardia Civil investiga la muerte de un menor de edad hallado sin vida en su casa de Benicarló (Castellón) este lunes por la tarde, según han confirmado este martes fuentes del Instituto armado a EL ESPAÑOL.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Castellón para realizar la autopsia y determinar la causa de la muerte.

Según ha avanzado Mediterráneo, se trataría de un joven de 17 años, portero de balonmano formado en el Club Handbol Benicarló y que en la última temporada jugó con el Club Handbol Vila-real.

Desde el club han trasladado su mensaje de condolencia, en el que recuerdan a David V. F. como una de esas personas que llegan "y, sin hacer ruido, dejan una huella imposible de borrar".

"En muy poco tiempo se convirtió en alguien muy especial para todos. Su sonrisa, su alegría contagiosa y su honestidad hicieron que se ganara el cariño de compañeros, entrenadores y de toda la familia del Club Handbol Vila-real", lamentan en un comunicado.

"David tenía ese don de unir al grupo, de hacer piña y de conseguir que, estuviera donde estuviera, todos se sintieran parte de una gran familia. Siempre recordaremos sus ocurrencias, sus bromas constantes y esa forma tan suya de sacarnos una sonrisa incluso en los días más difíciles", añade el escrito.



"Gracias por todo lo que nos regalaste. Tu recuerdo, tu sonrisa y tu forma de ser permanecerán para siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, David. Siempre serás parte de esta familia", zanja la entidad en su mensaje de despedida.