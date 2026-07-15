La Policía Nacional detiene a un hombre por amenazar e intentar asfixiar a su expareja en Torrent (Valencia)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Torrent a un varón de 36 años como presunto autor de un delito de malos tratos tras presuntamente haber intentado asfixiar y amenazar de muerte a su expareja con un arma blanca en el interior de un domicilio.

El arrestado contaba con ocho quebrantamientos de condena anteriores sobre esta víctima. Pese a la orden de alejamiento vigente, era una práctica habitual que se acercara a la misma.

Por todo lo anterior, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado mes de junio, cuando una llamada vecinal alertó de que una mujer estaba pidiendo ayuda desde el interior de un domicilio.

A su llegada, los agentes pudieron escuchar gritos procedentes de la vivienda, motivo por el que solicitaron la presencia de efectivos de bomberos para acceder al inmueble ante el riesgo inminente para la integridad de la víctima.

Durante la actuación policial, el presunto agresor trató de huir al saltar a un patio interior, donde finalmente fue localizado y detenido por los agentes.

Como consecuencia de la caída sufrida durante la huida, el hombre sufrió diversas lesiones y fue trasladado, posteriormente, a un centro hospitalario donde quedó ingresado.

Una vez asegurada la vivienda, los agentes localizaron a la víctima, quien manifestó haber mantenido una fuerte discusión con su expareja.

Según su declaración, el detenido la habría agarrado y amenazado de muerte con un cuchillo, golpeado en la cara y sujetado fuertemente por el cuello.

Asimismo, relató que al intentar pedir auxilio desde el balcón, la introdujo nuevamente en la vivienda por la fuerza, donde continuó amenazándola con un arma blanca.

La investigación posterior permitió acreditar ocho quebrantamientos de medidas judiciales de protección durante este año, y evidenció así una conducta persistente de incumplimiento por parte del detenido.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.