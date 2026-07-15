Cae derrumbado un edificio de Benetússer (Valencia) por obras en el solar anexo: fue desalojado a tiempo y no hay víctimas

Un edificio ubicado en la localidad valenciana de Benetússer se desplomó la noche de este martes sin causar daños personales. Previamente, la finca, contigua a un solar donde se está construyendo otro inmueble, había sido desalojada tras detectar los vecinos la aparición de grietas y ruidos.

Según el relato del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia recogido por Europa Press, efectivos de este cuerpo de seguridad se desplazaron hasta el lugar después de recibir, sobre las 22:01 horas, un aviso de que el vecindario de un edificio situado en la calle Las Américas había notado grietas y ruidos.

Se trata de un inmueble de planta baja con tres alturas y una vivienda por planta, contiguo a un solar donde se está construyendo un edificio. Hasta allí se trasladaron dos dotaciones de bomberos de Torrent y Catarroja, un sargento de Torrent, oficial e inspector en jefe del Consorcio.

A la llegada de las primeras dotaciones, los residentes ya habían evacuado la finca. Se estableció un recinto de seguridad y, pocos minutos después, la finca desalojada se desplomó en su totalidad en apenas unos segundos.

Afortunadamente, no se produjeron daños personales ni entre el vecindario ni entre equipos de emergencia y se descartó que pueda haber personas atrapadas en el interior de los escombros, según el Consorcio.

Por precaución, se desalojó posteriormente otra finca próxima al lugar de los hechos a la espera que sea revisada por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Benetússer.

Los bomberos están en coordinación con las autoridades municipales, empresas suministradoras de gas y luz y resto de agencias intervinientes.

Dado el estado en que ha quedado el edificio, totalmente derrumbado y sin presencia de víctimas, se descarta que se tengan que realizar por parte del Consorcio tareas de apuntalamiento.