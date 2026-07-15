Benetússer derruirá la parte del edificio desplomado que queda en pie tras la valoración de los técnicos

El Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) procederá a derruir la parte que queda en pie del edificio que se desplomó este martes por la noche siguiendo las indicaciones de los técnicos municipales.

Los hechos sucedieron cuando un edificio ubicado en la calle Las Américas de la localidad valenciana se desplomó.

Previamente, la finca, contigua a un solar donde se está construyendo otro inmueble, había sido desalojada tras detectar los vecinos la aparición de grietas y ruidos.

Según el relato del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia recogido por Europa Press, efectivos de este cuerpo de seguridad se desplazaron hasta el lugar después de recibir, sobre las 22:01 horas, un aviso de que el vecindario de un edificio situado en la calle Las Américas había notado grietas y ruidos.

Se trata de un inmueble de planta baja con tres alturas y una vivienda por planta, contiguo a un solar donde se está construyendo una promoción privada de doce viviendas.

Hasta allí se trasladaron dos dotaciones de bomberos de Torrent y Catarroja, un sargento de Torrent, oficial e inspector en jefe del Consorcio.

A la llegada de las primeras dotaciones, los residentes ya habían evacuado la finca. Se estableció un recinto de seguridad y, a los quince o veinte minutos, la finca desalojada cedió en su totalidad en apenas unos segundos.

Afortunadamente, no se produjeron daños personales ni entre el vecindario ni entre equipos de emergencia y se descartó que hubiera personas atrapadas en el interior de los escombros, según el Consorcio.

Los técnicos han hecho una valoración de la situación y recomiendan por seguridad derruir la parte del edificio que queda en pie.

Los peritos de las aseguradoras tendrán que analizar las causas del derrumbe, así como las responsabilidades del mismo.

Desde el consistorio se está prestando asesoramiento a los afectados sobre las posibles acciones, como unirse en una plataforma para reclamar responsabilidades.

Respecto a las personas que han tenido que ser realojadas, de las 12 personas afectadas, cinco fueron reubicadas a través de los Servicios Sociales municipales en un hotel cercano. El resto pudieron quedarse en casas de familiares.

Fuentes municipales recalcan que se está "en permanente contacto" con todos ellos y se les está ofreciendo apoyo psicológico.

Además, se busca también una solución habitacional para las tres familias que han perdido su hogar.