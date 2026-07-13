Detenida una cuarta persona por su presunta implicación en sustraer al bebé que dio positivo por cocaína en Gandía

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Gandía (Valencia) a una cuarta persona por su presunta implicación en la sustracción de un bebé de pocos días del Hospital Francesc de Borja de la localidad.

La semana pasada, este cuerpo de seguridad ya arrestó a los padres y a una de sus hermanas, y ahora ha detenido también a otra hermana.

Los hechos sucedieron el pasado jueves, cuando se produjo la sustracción de un bebé de siete días que permanecía ingresado en el centro hospitalario de Gandía.

La menor iba a ser tutelada por la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat y los progenitores aprovecharon una visita al hospital para llevarse -el padre- a la pequeña en una bolsa de deporte, detallan las fuentes policiales.

Tras varias pesquisas, los agentes localizaron a la bebé, que fue trasladada al hospital en buen estado, y a la detención de ambos progenitores y de dos hijas de la madre que estaban en ese momento con la menor.

De los cuatro detenidos, tres han sido puestos a disposición judicial; y una de las hijas, de 17 años, ha sido puesta en libertad.