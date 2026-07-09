El policía denunciado por empujar a una profesora durante la huelga educativa declarará como investigado

La secuencia del empujón del policía nacional a la manifestante. EE

El agente de policía denunciado por empujar por la espalda a una profesora que se manifestaba en la huelga educativa y que resultó lesionada al caer al suelo declarará como investigado en la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia.

La citación, adelantada por elDiario.es, se ha producido después de que la Fiscalía haya informado favorablemente de la admisión a trámite de la querella presentada por la perjudicada tras los hechos que tuvieron lugar el pasado 31 de mayo.

El ministerio público considera que el agente podría haber cometido tres delitos: lesiones con la agravante de prevalimiento de función pública, contra la integridad moral y contra los derechos individuales, según la misma información.

El agente antidisturbios empujó a la manifestante que se concentraba en las inmediaciones de la Conselleria de Educación en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza no universitaria de la Comunitat Valenciana.

Tras el incidente, la docente presentó una querella y el juzgado abrió una causa y acordó la práctica de las primeras diligencias, como requerir el atestado policial sobre los hechos.

Está pendiente de admisión otra querella de CCOO, según las fuentes consultadas por Europa Press.

En las imágenes difundidas el día de los hechos, se aprecia con claridad cómo la mujer va caminando, luciendo una camiseta de la Marea Verde de la Enseñanza Pública, cargada con una mochila de tela, sin hacer ningún gesto violento, cuando el agente aparece corriendo y con su porra la empuja por la zona lumbar, enviándola de bruces contra el suelo.

"¡Eh, eh, eh! ¿Eso es posible? ¡Hostia! ¿Eso es posible y necesario?", comienza a preguntarse indignada una sindicalista, al tiempo que de fondo se empieza a escuchar un aluvión de insultos contra el agente de la Policía Nacional por su actuación aparentemente desproporcionada: "¡La has tirado!" "¡La has tirado!"...

A continuación, se produce una pitada monumental contra el antidisturbios al grito de: "¡vergonya, vergonya, vergonya [vergüenza en valenciano]!"

La intervención del antidisturbios tuvo lugar este domingo, durante una concentración ante la Conselleria de Educación en Valencia, y queda inmortalizada en un vídeo al que accedió EL ESPAÑOL.

La docente, que está jubilada, sufrió lesiones en el rostro.