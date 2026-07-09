Desaparece una bebé recién nacida en el hospital de Gandía y la Policía sospecha si podría haberla sustraído el padre

Efectivos de Policía Nacional buscan desde este jueves a una bebé de pocos días que, al parecer, habría sido sustraída por el padre, según sospechan los agentes.

La niña se encontraba ingresada en el Hospital Francesc de Borja de Gandía (Valencia) después de haber dado positivo en cocaína, según ha podido saber Europa Press.

El suceso ha tenido lugar sobre las 7:30 de este jueves, cuando los padres de la menor -ella de nacionalidad española y él argelino- han ido a visitarle al centro hospitalario.

En un momento determinado, la madre ha alertado de la desaparición de la bebé y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) han comenzado la búsqueda tanto de ella como de su padre, que tampoco estaba en el hospital.

Por ahora, según han confirmado las fuentes policiales, no se ha practicado ninguna detención y los agentes centran sus esfuerzos en tratar de localizar a la bebé lo antes posible.

Según han indicado fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, la Generalitat ha asumido desde este mismo jueves la tutela de la recién nacida por desamparo.

La Dirección Territorial de Alicante ya ha denunciado los hechos.