Cuatro detenidos por la muerte de un trabajador tras caer de un edificio en construcción en Alzira (Valencia)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a cuatro personas presuntamente implicadas en el fallecimiento de un operario en un edificio en construcción tras sufrir una caída por el hueco del ascensor.

Entre los arrestados se encuentran dos hermanos, administradores de la empresa constructora, a los que se les imputa homicidio imprudente, contra la seguridad y los derechos de los trabajadores; el apoderado, padre de los anteriores; y un operario.

A los últimos se les atribuye encubrimiento. Al parecer, habrían alterado el escenario del accidente con el fin de eludir responsabilidades penales y civiles.

Según la Policía, los detenidos supuestamente hicieron pasar a la víctima por un cliente de la futura construcción y modificaron el escenario del siniestro antes de avisar a los servicios de emergencias.

Los arrestados trasladaron el cuerpo de ubicación para simular que se trataba de un tropiezo accidental sufrido, con la intención de ocultar que esta persona se encontraba empleada de forma clandestina en la obra, donde no había medidas de seguridad.

El fallecido, de acuerdo con la Policía, trabajaba sin contrato, realizaba jornadas "abusivas" y pernoctaba de forma precaria sobre un colchón en la propia estructura en construcción.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero, cuando el centro de emergencias 112 recibió una llamada telefónica en la que se alertaba de que un varón había sufrido una caída accidental por las escaleras de una obra en Alzira y se encontraba sangrando "de gravedad".

Al personarse en el lugar las dotaciones de Policía Nacional y servicios sanitarios, hallaron a la víctima inconsciente y sin responder a estímulos, aunque fue evacuada aún con vida hacia el Hospital de La Ribera, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

En primera instancia, el responsable de la empresa y propietario del edificio manifestó a los agentes que el fallecido se trataba de un cliente particular que se había personado en las instalaciones para realizar una visita comercial, con la intención de alquilar una habitación una vez concluidas las obras.

Según su testimonio inicial, la muerte se habría producido de forma fortuita debido a un tropiezo en los peldaños de la primera planta y golpeándose en la cabeza.

Trabajador clandestino

Las pesquisas fueron asumidas después por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Alzira, que sospecharon que la versión ofrecida por los empresarios no correspondía con la realidad.

Tras una minuciosa investigación, se pudo corroborar que la persona fallecida no era un cliente, sino un empleado de la constructora que prestaba sus servicios desde principios de año sin contrato legal de ningún tipo.

Además, realizaba jornadas laborales "abusivas", "muy superiores" a las establecidas, y pernoctaba de forma precaria en el interior de la propia obra sobre un colchón en el suelo, desprovisto de servicios mínimos esenciales como el acceso a agua caliente, según la Policía.

Elementos de seguridad

Los investigadores concluyeron que el trabajador se precipitó al vacío por el hueco del ascensor, que carecía por completo de sistemas de iluminación y protección.

Durante la caída, el operario sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lo que le causó posteriormente la muerte.

Seguidamente, los responsables de la constructora, tras percatarse del accidente y con conocimiento de la total ausencia de medidas de seguridad y de la situación de clandestinidad laboral del empleado, supuestamente idearon un plan para "manipular" el escenario.

Extrajeron al herido del hueco del ascensor y lo arrastraron hasta la zona de las escaleras del inmueble, colocando barandillas de protección metálicas en el primer tramo, para darle "apariencia de seguridad".

Una vez adecuado el espacio, llamaron a los servicios sanitarios simulando el accidente fortuito del supuesto cliente, con el objetivo de evadir responsabilidades civiles o penales.

Ante las pruebas recabadas por los investigadores, la Policía Nacional detuvo a los dos administradores de la empresa -hermanos entre sí- como presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad y los derechos de los trabajadores.

También se arrestó al padre de ambos, apoderado de la compañía, por un delito de encubrimiento.

El cuarto detenido es un operario de la obra, quien supuestamente habría cooperado en la manipulación del escenario y traslado de la víctima, motivo por el cual se le imputa el delito de encubrimiento.

Los cuatro hombres ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.