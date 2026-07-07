La evolución del incendio de Soneja (Castellón) permite a los 500 vecinos de Azuébar desalojados regresar a sus casas

Los 500 vecinos desalojados del municipio de Azuébar por el incendio forestal en Soneja (Castellón), aún activo aunque ya estabilizado, ya pueden regresar a sus casas por la buena evolución del fuego.

Según ha informado este martes el centro de emergencias de la Generalitat Valenciana, a primera hora de la mañana, tras una reunión del director del Puesto de Mando Avanzado (PMA) con la alcaldesa de Soneja, se ha acordado abrir las carreteras y dar acceso a los vecinos desalojados a sus viviendas.

Se mantiene la Situación 2 del PEIF y, según han comunicado estas fuentes, en el lugar del incendio permanecen trabajando tres unidades terrestres de bomberos forestales de la Generalitat, cuatro brigadas rurales de actuaciones forestales de Bomberos de Castellón y un medio aéreo de la Generalitat.

La alcaldesa de Azuébar, Jessica Miravete, ha explicado a Efe que el regreso de los vecinos, tras dos noches en el seminario de Segorbe, "será complicado" por la cercanía del incendio y la afección del entorno del municipio.

"Tenemos todos muchas ganas, me incluyo en los vecinos, de volver a nuestras casas y a nuestros hogares", ha señalado la alcaldesa, quien ha agradecido la labor de todos los medios que han participado en la extinción del incendio.

Miravete ha indicado que las viviendas del municipio se encuentran en buen estado y que el desalojo se llevó a cabo como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas de los últimos días, con "fuerte calor, baja humedad y vientos muy fuertes", factores que aconsejaban esperar para garantizar una vuelta segura.

"Todas las casas están bien", ha afirmado la alcaldesa, quien ha explicado que durante la noche se realizaron las actuaciones necesarias para asegurar que los vecinos pudieran regresar "con todas las garantías".

El incendio forestal de Soneja, estabilizado desde la tarde del lunes, ha afectado a 183 hectáreas.

La mayoría de los vecinos desalojados se trasladaron a segundas residencias o a casas de familiares y amigos, mientras que 41 personas pasaron las últimas dos noches en el Seminario de Segorbe.