El incendio de Soneja "no ha avanzado mucho" y la investigación apunta a que las causas no fueron naturales

Las causas del incendio forestal originado en Soneja (Castellón) este domingo podrían no ser naturales. Así lo ha confirmado este lunes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha afirmado que "no parece que las causas sean naturales".

Durante una atención a los medios de comunicación, Bernabé ha explicado que el foco "está muy localizado" por lo que "es fácil que en las próximas horas podamos tener más información".

Bernabé, tras la reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha informado de que durante la mañana del lunes hay más de 110 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajando sobre el terreno, con 47 vehículos, y 8 medios aéreos del Gobierno de España.

"Vamos a seguir sin duda alguna todo el tiempo que sea necesario con los recursos que sean necesarios para poder acometer esta extinción lo antes posible, siendo conscientes de que las próximas horas son cruciales por el aumento de las temperaturas", ha añadido.

Las condiciones meteorológicas de la pasada noche y madrugada, con más humedad y sin viento, han sido favorables en la evolución del incendio, pero la previsión es que a partir de las once empeore con el inicio de la ola de calor y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Por su parte, Pérez Llorca ha señalado que "todo el trabajo que se avance ahora será importante para intentar contener este incendio", que todavía no se encuentra perimetrado.

A primera hora de la mañana se han incorporado a las labores de extinción 16 medios aéreos que, a pesar de esas rachas de viento previstas continuarán trabajando en la zona, según ha señalado el jefe del Consell.

Respecto a las personas que tuvieron que ser desalojadas del municipio vecino de Azuébar, ha indicado que 41 de ellas fueron alojadas en el Seminario de Segorbe y "de momento no se va a poder volver al municipio y a mediodía se decidirá según las previsiones meteorológicas".

Previsiones

Pérez Llorca ha pedido a la población "concienciación porque vamos a entrar en unos días de muchísimo calor y posiblemente, a partir del martes, acompañado de tormentas eléctricas que nos van a poner en una situación muy complicada en la Comunitat Valenciana".

Ha señalado asimismo que en la extinción del incendio siguen trabajando en torno a los 300 efectivos, entre bomberos forestales de la Generalitat, del Consorcio de Castellón y València, bomberos municipales de Castellón, UME, policía de la Generalitat, personal de Medio Ambiente, personal sanitario, Guardia Civil, Protección Civil, entre otros, además de cerca de un centenar de vehículos.

El presidente ha informado asimismo de que el incendio, que ha afectado a masa forestal, "no ha avanzado mucho", pero no se encuentra todavía perimetrado y se está esperando la información del vuelo de reconocimiento que se está haciendo durante la mañana de este lunes.

"Anoche estábamos en torno a las 150 hectáreas, puede ser que esa cifra haya aumentado algo, pero hay que ser prudentes y esperar al reconocimiento aéreo", ha insistido.