Ladrones con chalecos se hacen pasar por empleados de Goldcar para robar coches de alquiler en el Aeropuerto de Manises

Hombres con chaleco que se hacen pasar por empleados y roban los coches de alquiler tras requerir las llaves a los usuarios que van a las oficinas de la empresa a devolver el vehículo que han arrendado.

Ese es el modus operandi de los ladrones que han sustraído diferentes vehículos de la agencia de alquiler de coches Goldcar. De hecho, ante la reincidencia de este suceso, han alertado de la presencia de estos ladrones con un cartel situado en los puntos de entrega de los coches.

"¡Atención! Robo de vehículos", reza el cartel de la compañía. En él, instan a los usuarios a no entregar las llaves a nadie si la oficina se encuentra cerrada. Ni siquiera "aunque diga que trabaja aquí".

En todo caso, recomiendan a los clientes a aparcar el coche, cerrarlo bien y dejar las llaves del vehículo en el buzón de seguridad. Este es el lugar en el que la compañía especifica que se deben dejar las llaves cuando la oficina esté cerrada.

Tal y como aseguran desde la propia agencia, el peligro de los robos se da durante la madrugada, justamente cuando la oficina está cerrada, entre las 23:00 y las 7:00 horas, según el horario publicado online por la propia empresa.

La propia empresa reporta que el problema de los robos se ha producido con gente que viste con chalecos y se hace pasar por empleados de la empresa para sustraer los vehículos.

Es por ello que, en todo momento, remiten al protocolo de actuación para devolver el vehículo que tiene Goldcar, que pasa por dejar las llaves del coche en el buzón de seguridad, una caja fuerte justo al lado de la puerta de la oficina.

Casos de robos

Semanas atrás, la Policía Nacional detuvo en Madrid a un hombre de 44 años acusado de robar al menos seis vehículos de alquiler en el aeropuerto de Valencia. El sospechoso utilizaba un engaño para hacerse pasar por empleado de las empresas de alquiler, el mismo método que ahora advierte Goldcar.

La investigación comenzó tras las denuncias presentadas por varias compañías de alquiler, que alertaron de la desaparición de varios turismos entre el 15 y el 30 de abril. Los agentes del Puesto Fronterizo iniciaron las pesquisas para identificar al responsable.

El detenido actuaba principalmente durante la noche. Se acercaba a los clientes cuando devolvían los coches, recogía las llaves simulando ser trabajador de la empresa y se llevaba los vehículos sin despertar sospechas entre usuarios ni empleados.

Después de sustraer cada turismo, lo dejaba estacionado en otro punto del aeropuerto o en una terminal distinta. Escondía las llaves junto a la rueda delantera izquierda para comprobar si el coche era localizado antes de recuperarlo.

La investigación permitió establecer un dispositivo de vigilancia que culminó el 13 de mayo. Ese día, el sospechoso cambió su método habitual y robó un vehículo a plena luz del día, cuando los clientes ya estaban preparados para iniciar su viaje.

Durante la huida, el hombre rompió la valla de seguridad del aparcamiento y condujo hasta el aeropuerto de Madrid. Allí abandonó el coche robado en Valencia y sustrajo otro vehículo antes de intentar escapar nuevamente.

La coordinación entre la Policía Nacional de Valencia y Madrid permitió localizar el segundo vehículo en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Los agentes comprobaron que llevaba matrículas cambiadas y detuvieron al sospechoso cuando permanecía en su interior.

El arrestado cuenta con numerosos antecedentes por delitos similares y ya ha sido puesto a disposición judicial. La operación policial permitió recuperar los siete vehículos sustraídos durante esta serie de robos cometidos en los aeropuertos de Valencia y Madrid.