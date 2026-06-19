Muere un hombre por heridas de arma blanca en Almenara (Castellón) tras una discusión con otro

Vista general de un convoy de la Guardia Civil, imagen de archivo. Efe / Raquel Segura

Una nueva discusión acaba con otro fallecido. Esta vez en Almenara (Castellón). Un hombre de 38 años ha muerto a primera hora de este viernes a causa de las heridas por arma blanca que le habría causado otro varón, ya detenido.

Los hechos se han producido en el transcurso de una discusión, han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil.

Una patrulla de la Guardia Civil se ha movilizado hasta el lugar después de recibir una llamada al 112 en la que se alertaba de que se estaba produciendo una discusión entre dos hombres.

Los agentes se han personado allí junto a efectivos de la Policía Local de Almenara y han confirmado el fallecimiento de un varón por heridas de arma blanca.

El presunto autor de los hechos ya ha sido detenido y se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.