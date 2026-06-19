El hombre detenido por matar a otro tras una reyerta en Aldaia (Valencia) pasa a disposición judicial

Trabajdores del retén fúnebre retiran el cuerpo del fallecido en Aldaia (Valencia). Efe / Kai Försterling

El hombre que fue detenido el pasado martes en Aldaia (Valencia) acusado de matar a otro en el transcurso de una pelea con armas blancas ha pasado este viernes a disposición de los juzgados de Torrent, según ha informado la Comandancia Provincial.

El suceso se produjo la mañana del martes. La Guardia Civil recibió el aviso de un homicidio en Aldaia alrededor de las 10:50 y desplazó varias unidades a la zona.

Fuentes policiales informaron a Efe de que el crimen se produjo, según los primeros indicios, durante una pelea, posiblemente entre residentes de una nave o antigua vivienda ubicada a las afueras del casco urbano.

Como consecuencia de los hechos, un hombre falleció, por lo que dos personas fueron detenidas -una de ellas la presunta autora de la agresión mortal-.