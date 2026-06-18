La jueza acuerda prisión provisional para el padre acusado de asesinar al logopeda de su hijo en Valencia

Agentes de la Policía Nacional registran la clínica de Marxalenes (Valencia) tras el asesinato del dueño logopeda. Efe / Raquel Segura

Una jueza de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del padre detenido por, presuntamente, matar el pasado lunes al logopeda de su hijo menor de edad en una clínica del barrio de Marxalenes.

El hombre está investigado inicialmente por un delito de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La magistrada titular de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado el ingreso en prisión del hombre de 24 años.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 del pasado lunes en la clínica logopédica Diálogo, ubicada en la calle Ingeniero de la Cierva del distrito de Tránsits de la ciudad de Valencia.

El arrestado se entregó el mismo día en la comisaría de Burjassot (Valencia) con las manos manchadas de sangre para confesar el crimen.

Al parecer, el padre, miembro de un conocido clan de Benimàmet, sospechaba previamente del logopeda.

Por esta razón habría irrumpido en la consulta antes de que concluyera la misma provisto de un arma blanca.

En el fervor de la discusión, y tras golpearlo previamente, lo degolló, según él mismo confesó después, tal y como avanzó este lunes Levante-EMV.

Según el relato de los testigos del lugar, el joven "exclamaba que su hijo estaba sin pañal y con los pantalones bajados", y exigía un visionado de cámaras de seguridad "para que el logopeda demostrara que no había abusado de él".

El Grupo de Homicidios de la Policía de Valencia se hizo cargo de la investigación, que sigue en curso, y trata de averiguar si hubo realmente abusos sexuales. Este martes registraron la clínica.

La Policía Nacional recuperó el arma que supuestamente utilizó el homicida; una navaja de unos quince centímetros que fue hallada junto al cuerpo de la víctima.