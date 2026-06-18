Seis dotaciones de bomberos trabajan en el incendio de una nave industrial en Xàtiva (Valencia)

Seis dotaciones de bomberos de Xàtiva, Alzira y Ontinyent trabajan a esta hora en un incendio industrial que se ha originado en la nave de Hidronatur, una empresa de equipamientos de cuartos de baño en la localidad de Xàtiva (Valencia).

El aviso de incendio se ha producido sobre las cuatro de la tarde de este jueves en la calle Ronda de la Séquia de Meses.

El fuego en estos momentos se encuentra "muy evolucionado", según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, aunque preocupa, especialmente, la zona de materiales inflamables de fabricación.

Hasta el lugar también se han desplazado tres unidades de mando del Consorcio y está establecida la situación 0 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana, activado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

A raíz de la nube de humo que se ha producido por el incendio, y dada la naturaleza de los materiales almacenados, Emergencias ha aconsejado a los vecinos de Xàtiva que mantengan cerradas sus puertas y ventanas.

También recomienda que permanezcan el mayor tiempo posible en interiores y que cierren cualquier entrada de aire desde el exterior.

Resum incendi Xàtiva



➡️Continuen treballant 6 dotacions de bombers i 3 unitats de comandament

➡️Situació 0 del Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana establit pel CCE de la Generalitat.

➡️S'hi ha recomanat als veïns que mantinguen tancades portes i finestres. pic.twitter.com/aolHsjV3kq — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) June 18, 2026

En una nota informativa se indica reducir la actividad física tanto en exteriores como en interiores y se recuerda que, en caso de padecer enfermedades cardiorrespiratorias, deben ponerse en contacto con el centro de salud si los síntomas empeoran.