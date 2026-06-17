La Policía Nacional halla un cadáver en la nevera de una vivienda de Castellón: los agentes investigan su identidad

Agentes de la Policía Nacional han hallado un cadáver en una nevera en un piso en la ciudad de Castellón, según han informado fuentes policiales.



Las mismas fuentes han señalado que en la mañana de este miércoles se han reunido los grupos de investigación policiales, quienes están recabando información sobre el hallazgo, con la autoridad judicial.



La investigación sigue su curso, según informa la Policía Nacional.

Por el momento, no se han ofrecido más detalles sobre el suceso.