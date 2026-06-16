Un hombre mata a otro a cuchilladas tras una reyerta en una nave de la localidad de Aldaia (Valencia)

Segundo crimen en menos de 24 horas en la ciudad de Valencia. Un hombre ha muerto por heridas de arma blanca en una nave de la localidad valenciana de Aldaia tras una reyerta entre algunas de las personas que convivían en el lugar.

Así lo han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press, que han detallado que los hechos han tenido lugar esta mañana, sobre las 10.50 horas, en una nave de Aldaia, donde varias personas se han visto implicadas en una reyerta.

Como consecuencia, un hombre ha fallecido. Hasta la zona se han trasladado efectivos de la Guardia Civil que han detenido a dos personas presuntamente implicadas en los hechos. De hecho, también se ha desplazado hasta la zona el alcalde de la localidad Guillermo Luján.

Este suceso ha tenido lugar menos de 24 horas después de que se produjera otra muerte violenta en el barrio de Marxalenes en la ciudad de Valencia.

Este lunes, un hombre de 24 años se entregó en la comisaría de Burjassot tras confesar el asesinato del logopeda de su hijo.

Lo habría hecho, según su versión, después de haber sorprendido al profesional, de 32 años, abusando del niño, de solo dos años.

El hombre se entregó en la comisaría con las manos ensangrentadas tras dejar previamente al menor en su casa. Los agentes descubrieron el cadáver al acudir al centro de logopedia tras la confesión.

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