Llorca pide al Gobierno revisar los precios de obra pública y que los ayuntamientos puedan licitar obras "con más celeridad"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la comisión mixta Gobierno-Generalitat para la reconstrucción tras la dana la necesidad de modificar la normativa para facilitar que los ayuntamientos puedan licitar obras "con más celeridad".

Asimismo, ha reiterado el ofrecimiento de la administración autonómica para coordinar y agilizar las actuaciones para reconstruirlas infraestructuras que fueron dañadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024, al tiempo que ha reclamado que se revisen los precios de obra pública para compensar las subidas de los costes.

Cabe recordar, tal y como avanzó este viernes EL ESPAÑOL, que numerosos ayuntamientos reclamaban que fuera la Generalitat y no Tragsa -medio propio del Estado- quien asumiera las obras de reconstrucción para que estas no se dilaten en el tiempo.

La escasez de funcionarios con los que cuentan algunos consistorios, de hecho, está lastrando su ritmo de recuperación. Aldaia, Catarroja o Paiporta, las tres gobernadas por el PSOE, ya solicitaron tiempo atrás que la administración valenciana se encargara de licitar algunas obras.

Este viernes, tanto Llorca como los alcaldes han vuelto a incidir en ello para agilizar la ejecución de los 1.745 millones de euros que el Gobierno transfirió a los ayuntamientos el año pasado.

El ministro, por su parte, ha destacado que ya se han recibido memorias para proyectos de reconstrucción por valor de 1.300 millones de los 1.745 entregados por el Ejecutivo, de ellos se habrían validado obras por un coste de 1.100 millones, según los datos del Gobierno.

Entre las principales actuaciones del Gobierno, ha apuntado, destaca el trabajo del Consorcio de Compensación de Seguros, que ha abonado 4.500 millones de euros, gestionando ya el 99,5% de las solicitudes.

Respecto a los ERTE para preservar el empleo, ha señalado que antes de la dana la provincia de Valencia registraba 152.947 personas desempleadas, en octubre de 2025 eran 142.987 y ahora, según las cifras reportadas en mayo de 2026, el número ha seguido bajando hasta 138.063.

Torres ha incidido en que el Ejecutivo central ha asumido "por primera vez" el coste total de la reconstrucción de las infraestructuras municipales y ha impulsado otras medidas "inéditas" como el anticipo de la totalidad de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales y la ampliación de plazos.

A ello se añade que, de cara al futuro, se ha permitido la reubicación y las mejoras técnicas necesarias para aumentar la resiliencia de cara al cambio climático y sus consecuencias.