El Gobierno introduce a Diana Morant en la comisión mixta de la dana pese a carecer de competencias en la materia

El Gobierno central ha decidido introducir a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la comisión mixta Gobierno-Generalitat creada para coordinar las actuaciones entre la Generalitat Valenciana, los ayuntamientos y el Estado tras la dana. Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la convocatoria oficial para este viernes.

Esta incorporación se produce como relevo de Arcadi España, quien formaba parte como secretario de Estado de Política Territorial. En marzo fue el elegido por Pedro Sánchez para sustituir a María Jesús Montero como nuevo ministro de Hacienda, razón por la que ahora sale de la comisión mixta.

La designación de Morant resulta especialmente significativa, ya que su departamento no tiene competencias directas en materia de política territorial ni en la gestión de emergencias, ámbitos que, en principio, justificarían la presencia de otros representantes del Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, como era el caso de España.

Tanto es así que el propio Gobierno de España prescindió de Morant al constituir la comisión a la que ahora la incorpora.

Lo esperable habría sido que el Ejecutivo cubriera la vacante con otro perfil vinculado a la cartera del ministro, que es la encargada de la coordinación con las comunidades autónomas y con mayor encaje competencial en el funcionamiento de esta comisión.

Sin embargo, el nombramiento de Morant introduce inevitablemente una evidente lectura política. La ministra será la candidata del PSOE en la Comunitat Valenciana para las elecciones autonómicas de 2027.

Su incorporación a este espacio le permite ganar visibilidad y protagonismo, precisamente, en una cuestión especialmente sensible para el territorio en la recta final de la legislatura.

Proyectar a Morant

El movimiento ayudaría a reforzar, así, la estrategia de los socialistas de proyectar a Morant como principal referente del partido en la Comunitat, vinculándola a uno de los asuntos que más impacto político y social ha tenido en los últimos meses.

Este viernes se celebra la primera reunión de la comisión mixta Gobierno-Generalitat tras haberse constituido el pasado mes de febrero en el castillo de Riba-roja del Túria, 477 días después de la tragedia.

Pese a ello, este jueves la ministra de Ciencia ya se ha dejado ver en un acto en la zona dana junto al vicepresidente y conseller de Recuperación del Gobierno valenciano, Vicente Martínez Mus.

Con su nueva responsabilidad, Morant podrá acompañar asimismo a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, quien habitualmente visita municipios afectados por la dana para cotejar el estado de la reconstrucción tras haber sido arrasados por el agua el 29 de octubre de 2024.

Las dos formarán el 'ticket electoral' del PSPV a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia. Bernabé se enfrentará a María José Catalá (PP) y a Mónica Oltra (Compromís). Vox todavía debe confirmar su candidato, si bien se da por sentado que será el exvicepresidente del Consell, Vicente Barrera.