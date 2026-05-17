Nuevo plazo para solicitar las ayudas al alquiler destinadas a las familias afectadas por la dana: hasta 800 euros al mes

La Generalitat Valenciana ha abierto un nuevo plazo para solicitar las ayudas de alquiler de vivienda destinadas a las familias afectadas por la dana de octubre de 2024.

El nuevo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

Podrán beneficiarse las personas físicas propietarias o arrendatarias cuya vivienda habitual y permanente esté situada en alguno de los municipios afectados por la dana, siempre y cuando la vivienda o el edificio hayan sufrido daños que impidan el acceso o el uso seguro de la misma.

Estas solicitudes, así como la documentación requerida, se pueden presentar de forma telemática a través de la sede electrónica o presencialmente en el registro del Servicio Territorial de Vivienda de la provincia de Valencia y en los distintos puntos habilitados.

El importe total de esta nueva convocatoria de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad asciende a 7 millones de euros.

Permitirá sufragar hasta doce meses de arrendamiento con un máximo de 800 euros mensuales por unidad de convivencia cuando la vivienda habitual haya resultado inhabitable por los efectos del temporal.

Si en el contrato de arrendamiento conste un coste menor, el importe a conceder será este último. En esta cuantía se incluye también el importe correspondiente al arrendamiento de garajes y trasteros.

El pasado año, durante la primera fase de la recuperación, se concedieron ayudas para el alquiler a un total de 1.436 familias, que podrán solicitar ahora su ampliación durante un año más.

Asimismo, aquellos afectados que en su momento no solicitaron estas ayudas podrán ahora optar en la nueva convocatoria.

Estas subvenciones están destinadas a personas cuya vivienda se haya visto afectada por la dana y los daños impidan el uso o acceso a la misma y que no cuenten con otra vivienda habitable a menos de 30 kilómetros de la vivienda dañada.