El Gobierno autoriza los 1.300 millones de euros del crédito dana y pide a la oposición que lo convalide en el Congreso

Arcadi España en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Carlos Luján / EP

El ministro de Hacienda Arcadi España ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno ha incluido en un nuevo Real Decreto-ley la autorización del crédito extraordinario de 1.300 millones de euros para la dana.

Un crédito que tanto la Generalitat Valenciana, como la patronal CEV y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), habían reclamado al Ministerio de Hacienda por carta para poder disponer de 1.300 millones de euros en el año 2026 para afrontar gastos extraordinarios derivados de la riada del 29 de octubre de 2024.

Según ha recordado España, el Ejecutivo ya puso a disposición de la administración autonómica 3.064 millones de euros para el año 2024 y 2025, de los cuales la Generalitat dispuso 1.600 millones.

Sin embargo, para poder seguir haciéndolo en el presente ejercicio, era necesario habilitar de nuevo este mecanismo legal. Por ello, el Gobierno lo incorporó en el decreto-ley presentado en diciembre de 2025. "Pero decayó con el voto en contra del principal partido de la oposición", ha recordado el ministro.

Por ello, en esta ocasión ha pedido al PP ahora "sensibilidad para, a la hora de convalidar este nuevo decreto-ley, que no se bloquee la llegada de estos 1.300 millones de euros a la Comunitat Valenciana".

"De la misma manera, igual que se respaldó financieramente a la Generalitat, también hicimos lo mismo con los ayuntamientos afectados por las inundaciones con la llegada de 1.745 millones de euros", ha agregado Arcadi España en relación a los fondos destinados a la reconstrucción de las infraestructuras dañadas.

En este sentido, ha anunciado que en el decreto se atiende la petición de los consistorios de "flexibilizar las reglas fiscales" de todas las corporaciones locales afectadas por la dana.

Además, también ha aprobado la exención fiscal de las donaciones a ONG y de entidades sin ánimo de lucro a personas afectadas por la riada.

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