El Gobierno cifra en 7.862 millones de euros las ayudas abonadas a particulares y empresas afectadas por la dana

El Gobierno de España ha cifrado en 7.862.597.491 euros el importe abonado en ayudas y subvenciones por la dana del 29 de octubre a fecha de este lunes -6 de abril-, con 360.362 subvenciones concedidas a personas y entidades afectadas, según su última actualización de datos.

De esta forma, el Ejecutivo central ha indicado que los recursos movilizados ascienden a 16.600 millones de euros y, de estos, se han empleado hasta la fecha 9.410.293.089 euros.

En concreto, el importe abonado en ayudas y subvenciones es de 7.862.597.491 euros, el importe financiado o avalado se eleva a 801.048.711 euros y el importe ejecutado en actuaciones directas es de 746.646.887 euros.

Además, el Consorcio de compensación de seguros ha registrado 251.301 solicitudes. De ellas, apuntan desde el Gobierno, ha tramitado 249.521 y ha abonado indemnizaciones por un valor de 4.397.291.594 euros.

Así, del total de solicitudes registradas ya se han gestionado el 99,3%: se han realizado más de 132.000 pagos por vehículos y más de 62.000 pagos por viviendas afectadas por la riada.

Dentro de las actuaciones directas ejecutadas, se han llevado a cabo obras para la recuperación de cauces e infraestructuras por valor de 135.195.868 euros.

También hay obras de emergencia declaradas por 268.207.148 euros, de las que 237.427.000 euros se corresponden a la demarcación del Júcar.

En total, el Gobierno cifra en 400 las actuaciones ya ejecutadas en cauces e infraestructuras hidráulicas, 252 las que están en ejecución y 98 las que están planificadas para ejecución inmediata.

Además, se han ejecutado actuaciones en carreteras por valor de 152.889.344 euros, obras en infraestructuras estatales de Adif por 188.131-515 euros y se han ejecutado 10.941.791 euros en otras infraestructuras de Adif.

El Gobierno recuerda que todos los tramos de la Red de Carreteras del Estado afectados (160 km) están abiertos al tráfico y se han recuperado todas las conexiones ferroviarias, excepto el tramo Buñol-Utiel de la línea C3 de Cercanías, que mantiene un plan alternativo de transporte por autobús.

Se trata de la última actualización de ayudas en relación con la dana emitida por el Gobierno de España. Por su parte, otras administraciones también continúan trabajando para paliar los efectos de la riada.

Es el caso de la Generalitat Valenciana, que recientemente anunció un nuevo plan de ayudas que concede 6.000 euros por hectárea afectada por la dana.

El jefe del Consell avanzó una nueva línea de ayudas de 26,7 millones de euros dirigida a los agricultores que han sufrido graves pérdidas a causa de la dana para "apoyar la recuperación del tejido agrícola y garantizar el futuro de las explotaciones afectadas".

La medida contempla una ayuda directa de 6.000 euros por hectárea para aquellos agricultores que replanten o ya hayan replantado cultivos permanentes, principalmente árboles frutales, cítricos y viñedo, en las zonas gravemente afectadas por el temporal de octubre de 2024.

Según apuntan desde la Administración valenciana, el Consell está invirtiendo más de 100 millones de euros en actuaciones y ayudas a la agricultura, ganadería, industria agroalimentaria e infraestructuras hídricas.