Ya es oficial: la nueva ayuda de la Generalitat Valenciana que concede 6.000 euros por hectárea afectada por la dana

Son muchos los que todavía luchan por salir adelante tras la dana, muchos de ellos, trabajadores del campo que vieron afectados su forma de vida. Para todos ellos, el president, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una nueva ayuda directa de 6.000 euros por hectárea.

El jefe del Consell avanzó una nueva línea de ayudas de 26,7 millones de euros dirigida a los agricultores que han sufrido graves pérdidas a causa de la dana para "apoyar la recuperación del tejido agrícola y garantizar el futuro de las explotaciones afectadas".

La medida contempla una ayuda directa de 6.000 euros por hectárea para aquellos agricultores que replanten o ya hayan replantado cultivos permanentes, principalmente árboles frutales, cítricos y viñedo, en las zonas gravemente afectadas por el temporal de octubre de 2024.

Para poder acceder a la subvención, los beneficiarios deberán replantar una densidad mínima de plantas por hectárea, que se establecerá en función del tipo de cultivo, tal como informó la Generalitat en un comunicado.

Llorca subrayó que esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno valenciano con el sector primario porque "nuestros agricultores no pueden afrontar solos las consecuencias de una catástrofe como esta".

"Desde la Generalitat estamos actuando con determinación para que puedan volver a producir, recuperar sus explotaciones y seguir siendo el motor económico de muchas comarcas", añadió el president.

Asimismo, recordó que esta ayuda se suma al "importante esfuerzo inversor" realizado por la Generalitat durante el último año para reconstruir infraestructuras dañadas por la dana.

En este sentido, aseguró que "ya están ejecutados todos los caminos rurales con los que nos comprometimos, con una inversión de más de 30 millones de euros, al igual que ya estamos reparando algunos de los encauzamientos a su paso por los cascos urbanos, con una inversión de 29 millones de euros".

Pérez Llorca destacó que "el Consell también ha cumplido con los regantes al destinar cerca de seis millones de euros para la reparación de infraestructuras de regadío".

100 millones invertidos

Según apuntan desde la Administración valenciana, el Consell está invirtiendo más de 100 millones de euros en actuaciones y ayudas a la agricultura, ganadería, industria agroalimentaria e infraestructuras hídricas.

Para Juanfran Pérez Llorca, "estas inversiones demuestran que la Generalitat ha estado desde el primer momento al lado de los municipios y de los agricultores, impulsando una reconstrucción rápida y eficaz del territorio".

"Hemos movilizado recursos como nunca antes para reparar infraestructuras, recuperar caminos rurales y garantizar el agua de riego. Ahora damos un paso más para que los agricultores puedan replantar y volver a mirar al futuro con confianza", subrayó.

El president insistió en que la recuperación del campo valenciano es una "prioridad estratégica para el Consell, tanto por su peso económico como por su papel en la vertebración territorial y la protección del mundo rural".