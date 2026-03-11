El Ayuntamiento de Valencia encarga por 200.000 euros un estudio para prevenir inundaciones como la dana

El Ayuntamiento de Valencia ha sacado a licitación un contrato de 200.000 euros -IVA incluido- para elaborar el estudio de una herramienta que permita predecir y prevenir el riesgo de inundaciones en la ciudad como las de la dana del 29 de octubre de 2024.

La intención, según el pliego de prescripciones técnicas publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, es poder desarrollar un instrumento que permita simular episodios de lluvia extrema y facilite a los servicios de emergencias mejorar su respuesta ante ellos.

"La finalidad es dotar al Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia de una herramienta robusta y actualizada para el análisis y prevención de inundaciones", expone el documento.

Así, el contrato contempla el desarrollo de un "modelo hidrodinámico avanzado" que analizará el comportamiento del agua en el término municipal y que sea capaz de calcular "períodos de retorno que alcancen los 5.000 años".

"La escala de este modelado superará a los establecidos en las cartografías nacionales y autonómicas de nivel regional, debiéndose alcanzar un nivel de detalle que permita determinar, a nivel de calle, el calado de inundación en la ciudad de Valencia", señala el pliego.

El Ayuntamiento no solo quiere que esta herramienta estudie las inundaciones en base a las cuencas existentes, sino que también pueda predecir cómo se comportaría el agua en caso de que se modificaran los cauces "aunque estos estén pendientes de ejecución".

En una primera fase de desarrollo del proyecto, el pliego pide a los desarrolladores que realicen una "reconstrucción" de lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024 partiendo de los datos que ofrecieron Aemet, la red SAIH y Avamet.

A partir de esto, la empresa adjudicataria deberá analizar las probabilidades de que algo así pueda volver a ocurrir y crear un modelo meteorológico capaz de simular tormentas extremas y su efecto sobre ríos, barrancos y el sistema urbano.

El trabajo también tendrá en cuenta factores como el comportamiento del nuevo cauce del río Turia, la red de acequias, la interacción con el mar o la influencia del lago de l’Albufera en los episodios de inundación, dado que "su nivel de agua puede influir de forma crítica en la gestión del riesgo" que pueda presentarse en un futuro.

El resultado final incluirá mapas detallados de peligrosidad y riesgo, en los que se representarán las zonas inundables, la profundidad del agua, la velocidad del flujo o los puntos más vulnerables que tiene la ciudad.

El estudio también identificará las infraestructuras que puedan ser críticas -como colegios, centros sanitarios o redes de transporte- e incluirá cartografía específica sobre riesgos como el arrastre de vehículos en calles inundadas.

Los adjudicatarios, además de entregar todos los informes que realicen para desarrollar este modelo, también tendrán que ofrecer dos sesiones formativas al personal del Ayuntamiento de Valencia y a los servicios de emergencias. Especialmente, a bomberos.

La herramienta permitirá también alimentar un sistema predictivo en tiempo real, que podrá utilizar datos meteorológicos y de la red hidrológica para anticipar avenidas fluviales y facilitar la toma de decisiones operativas por parte de los servicios municipales.

Con una duración prevista de 12 meses, el estudio servirá como base técnica para actualizar el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de inundaciones y mejorar la planificación urbana y la gestión de emergencias en la ciudad.

La medida se enmarca en el Plan integral de prevención y predicción del riesgo de inundaciones de Valencia anunciado en abril del año pasado por el consistorio y surge como respuesta a las recomendaciones que ofrecieron los expertos en la Comisión Técnica Comisión de estudio para la recuperación de las pedanías afectadas por la dana.