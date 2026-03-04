'Pujar la persiana', la exposición que homenajea a los pequeños negocios tras la dana: "Un acto de valentía con su pueblo"

'Pujar la persiana', la exposición que homenajea a los pequeños negocios tras la dana.

Un homenaje a los pequeños negocios tras la dana. La Diputació de Valencia ha inaugurado este miércoles en el MuVIM la exposición Pujar la persiana. Sobre la recuperació del comerç local després de la DANA.

La muestra recoge el testimonio visual y emocional de los pequeños negocios afectados un año y medio después de la catástrofe a través de fotos domésticas de los propios comerciantes. Podrá visitarse hasta el próximo 2 de mayo.

El proyecto, impulsado desde el servicio de Comarcalización y Promoción Económica, ha contado con la colaboración de Unió Gremial y de la EASD (Escola Superior de Disseny de València), encargados del diseño.

El acto inaugural ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera de la Diputació de València y responsable del área de Promoción Económica, Natàlia Enguix, quien ha estado acompañada por el diputado provincial y alcalde de Silla, Vicente Zaragozà; el presidente de Unió Gremial, Mauro Lorenzo; la comisaria de la muestra, Tana Capó; representantes de la Asociación de Comerciantes de Sedaví (ACYS), Acypal, el Gremi de Forners, Caixa Popular y empresariado de municipios como Paiporta o Aldaia.

Durante la inauguración, Natàlia Enguix ha destacado que la exposición "permite reconocer públicamente a quienes decidieron volver a limpiar y reconstruir sus establecimientos como un acto de valentía con su pueblo".

Enguix ha señalado que las imágenes y testimonios de Pujar la persiana capturan "algo más que un momento de crisis": "Son un resumen visual de la dignidad de nuestra gente y de cómo el comercio local es el hilo que teje la confianza y la identidad en nuestros barrios".

En este sentido, ha querido agradecer el trabajo de la comisaria Tana Capó, del equipo de la Escuela Superior de Diseño de Valencia (EASD) y de Unió Gremial, así como la implicación de los propios comerciantes que han cedido sus testimonios.

Porque, según ha dicho, "esta exposición es el resultado de un trabajo coral que demuestra que cuando el comercio local se levanta, se levanta todo el territorio".

Durante la inauguración, la vicepresidenta ha subrayado que la muestra se articula como una extensión del programa Bono Comercio DANA, que inyectó 10 millones de euros para reactivar el consumo en las zonas afectadas, y ha puesto en valor la importancia de visibilizar este esfuerzo colectivo.

En este contexto, Enguix ha recordado que la implicación de la Diputación no termina con la emergencia, sino que se consolida apoyando la modernización y digitalización de un sector que "es la infraestructura social básica que sostiene la vida cuando todo lo demás falla".

En este sentido, el presidente de Unió Gremial, Mauro Lorenzo, ha resaltado el impacto de esta acción por parte de la Diputación y ha destacado la gran cantidad de beneficiarios, tanto entre el comercio de proximidad como entre la ciudadanía.

Lorenzo ha señalado que, gracias al Bono Comercio DANA, el sector tiene una "herramienta clave" para su recuperación: "Estamos convencidos de que, con esta ayuda y su promoción constante, el comercio local puede resurgir tras el destrozo sufrido".

Tras la intervención institucional, los responsables del proyecto han puesto en valor el proceso de creación.

Tana Capó ha destacado el carácter colaborativo del diseño y ha matizado que han trabajado "con un sistema de madera que evoca la estructura del comercio tradicional para construir un relato que no es jerárquico, sino una suma de voces de quienes sufrieron el desbordamiento".

La comisaria ha subrayado también que "la disposición visual obliga al visitante a percibir la escala de la catástrofe a través de la altura de los paneles, conectando emocionalmente con el espacio".

A este concepto, Capó añade que el proyecto es "una extensión de nosotros mismos" donde los verdaderos artistas son los comerciantes.

170 fotografías

El archivo se compone de unas 170 fotografías facilitadas por los y las comerciantes, a través de Unió Gremial, que documentan el día de la dana y los posteriores; imágenes que, según la comisaria, "no tienen valor fotográfico, sino un valor documental y sanador que nos emociona más allá de su calidad técnica".

Estas instantáneas conviven con el trabajo actual realizado por el alumnado de fotografía de ESAD tras la reapertura de los negocios.

Asimismo, Lorenzo ha explicado que la exposición organizada junto a la corporación provincial pone en valor la resiliencia de los y las autónomas.

Según el presidente de Unió Gremial, el objetivo de la muestra es reflejar que el sector no solo busca recuperar lo que tenía, sino mejorar y modernizarse: "La exposición es un escaparate de esa voluntad de mejora e ilusión, mostrando un comercio capaz de regenerar los vínculos comunitarios en tiempo récord y de resurgir con más fuerza".

Resurgir de la dana

El recorrido expositivo se articula en tres grandes secciones que permiten al visitante aproximarse de forma progresiva a la realidad del comercio tras la dana.

La distribución permite que el público comprenda la evolución desde el impacto del agua hasta la reapertura definitiva.

Sobre la propuesta formal, Capó explica que las imágenes van impresas en PVC sobre una estructura modular que se adapta a espacios no expositivos, facilitando su itinerancia por los ayuntamientos afectados

La primera sección, denominada El Escaparate, presenta una instalación de cajas de cartón que funciona como una infografía tridimensional.

Representa visualmente los niveles alcanzados por el agua y el volumen de mercancía perdida y sitúa al espectador en la magnitud física del desastre.

La segunda sección, situada en el hall del MuVIM, reúne el grueso del material fotográfico y documental.

Se trata de un espacio de "desbordamiento visual" donde las imágenes de los comercios antes, durante y después de la recuperación se organizan para mostrar la recuperación.

La tercera sección, ubicada en el patio inglés, constituye el núcleo más íntimo de la muestra. Allí se proyecta una pieza audiovisual que recoge los testimonios directos de los y las comerciantes, donde se escuchan "las voces de esperanza" y el esfuerzo humano que hay detrás de cada persiana levantada.

"El objetivo es poner en valor el comercio local como eje esencial de nuestro mundo frente a la frialdad de las pantallas; reivindicar gestos cotidianos como levantar una persiana o el sonido de una campanilla, fundamentales para la recuperación de una sociedad herida y la vertebración del territorio", concluye.