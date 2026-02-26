Catalá pide a 20 catedráticos de la Politécnica un estudio sobre las obras hídricas "necesarias" para un nuevo Plan Sur

La alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, durante el foro de este jueves. ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Valencia ha encargado un estudio técnico a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para el desarrollo del nuevo Plan Sur que garantice la seguridad de la ciudad y de toda su área metropolitana.

La alcaldesa, María José Catalá, explicó que este trabajo estará liderado por los profesores Félix Francés y Juan Marco y estará listo previsiblemente a finales de año.

Además, el objetivo es trasladar el resultado a la comisión mixta de la dana entre el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y los Ayuntamientos, para "definir las infraestructuras necesarias para afrontar episodios extremos como la dana de octubre de 2024".

La alcaldesa hizo estas declaraciones en la clausura del foro Juntos por el Plan Sur, organizado por el diario Las Provincias en el Palau de la Música este jueves.

Catalá reiteró durante su intervención "la necesidad de un plan basado en criterios científicos y técnicos" y afirmó que "ha llegado el momento de pasar a la acción de manera coordinada".

Durante su intervención, la alcaldesa subrayó que la dana de octubre de 2024 supuso "una profunda conmoción social" y defendió que "las instituciones deben estar a la altura de la respuesta ejemplar ofrecida por la ciudadanía".

En este sentido, explicó que el Ayuntamiento activó desde el primer momento el denominado Binomio Universidad-Ciudad, "para reforzar la colaboración con la Universitat de València y la Universitat Politècnica y orientar el trabajo académico y científico hacia la prevención y la planificación frente a riesgos hidrológicos".

"Asimismo, se constituyó una comisión de expertos para asesorar técnicamente las actuaciones municipales en materia de emergencia, reconstrucción y prevención", añadió.

La alcaldesa insistió en que "no sirve una suma de obras aisladas", sino que "es necesario abordar una actuación integral que contemple el territorio en su conjunto y analice tanto la capacidad actual como las necesidades futuras de las infraestructuras hidráulicas".

Actuación integral

En ese contexto, el Ayuntamiento ha defendido que las futuras conexiones de los barrancos de la Saleta y de Poyo con el nuevo cauce del Túria "deben ir acompañadas de actuaciones que incrementen su capacidad, así como de medidas adicionales para proteger las pedanías del sur de la ciudad".

En esta línea, el consistorio presentó alegaciones al primer documento de la Confederación Hidrográfica al considerar que "no incorporaba una visión global suficiente ni contemplaba todas las medidas necesarias".

"La seguridad de las personas debe estar por encima de cualquier planteamiento ideológico", afirmó.

Además, afirmó que el trabajo desarrollado en los últimos 16 meses junto a universidades y expertos será compartido con todas las administraciones para avanzar hacia una solución coordinada.

"Nosotros vamos a poner a los mejores catedráticos de la Universidad Politécnica a desarrollar un plan de infraestructuras que sería necesario para fortalecer este territorio", señaló.