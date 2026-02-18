El Gobierno y la Generalitat constituyen la comisión mixta de la dana 477 días después y los alcaldes piden que se una la CHJ

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Jorge Gil / EP

El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han constituido este miércoles junto a la Diputación de Valencia y 78 municipios afectados por la dana la comisión mixta para la reconstrucción del territorio tras las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

477 días después de la trágica riada por el desbordamiento del barranco del Poyo, las dos administraciones han logrado sentarse en una misma mesa en el castillo de Riba-roja del Túria, municipio gobernado por los socialistas y que también fue golpeado por el agua hace año y medio, para constituir la citada comisión.

Una herramienta interadministrativa que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han asegurado que servirá para "colaborar y consensuar" las labores de recuperación que reclaman los afectados.

La comisión echará a andar con cuatro grupos de trabajo centrados en cuatro ejes distintos: salud mental, obras hidráulicas, emergencias y la Albufera y parque natural del Turia.

Unos grupos que serán coordinados por los dos comisionados: la del Gobierno, Zulima Pérez, y el de la Generalitat, Raúl Mérida.

La comisión al completo se reunirá cada tres meses, lo que quiere decir que se celebrarán cuatro encuentros al año para evaluar la evolución de la reconstrucción.

Y en cada ocasión, será una administración quien lo presida, puesto que se ha acordado que haya una copresidencia que se alternarán el Gobierno central y la Generalitat Valenciana.

En la cita, los alcaldes de Alcàsser (gobernada por el PP) y Albalat de la Ribera (donde gobierna el PSOE) han reclamado la incorporación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) al entender que es un actor principal a la hora de proteger a los municipios frente a futuros episodios similares a la dana de octubre.

Una incorporación de última hora que el ministro no ha descartado: Ángel Víctor Torres ha asegurado que el real decreto por el que se constituye la comisión mixta es "flexible" y "bastante abierto", por lo que la suma del órgano presidido por Miguel Polo queda sobre la mesa.

Con esta primera cita, la comisión mixta echa a andar 15 meses después de las trágicas inundaciones que dejaron 230 víctimas mortales y unas pérdidas materiales que superan los 18.000 millones de euros según los cálculos de la Generalitat y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

También se abre un nuevo periodo entre administración central y autonómica alejado de la confrontación que imperó durante meses.

Conviene recordar que, durante meses, el Gobierno valenciano reclamó la comisión mixta. Fue el vicepresidente para la recuperación, Francisco José Gan Pampols, quien lo pidió en primer lugar en abril del año pasado, pero las peticiones fueron reiteradas más tarde por el expresident Carlos Mazón.

La petición tan solo fue atendida tras la dimisión del jefe del Consell y nombramiento de Llorca en el cargo.