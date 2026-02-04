La Generalitat calcula 75M€ en indemnizaciones por las primeras expropiaciones del parque inundable de la dana

El Gobierno valenciano ya ha hecho cálculos del coste que tendrán las primeras expropiaciones de terreno que deberá afrontar la Generalitat para poder comenzar a desarrollar el futuro parque inundable, una actuación clave en la estrategia valenciana frente a inundaciones.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, las primeras indemnizaciones que debería pagar el ejecutivo autonómico ascenderían a 75 millones de euros, si bien desde el Consell sostienen que la cuantía global todavía está por determinar.

Este montante, explican, se circunscribe tan solo a uno de los 18 tramos en los que la Generalitat ha decidido dividir la actuación del parque dada su magnitud, pues en su conjunto la obra tendrá 73 kilómetros de largo y abarcará casi 1.500 hectáreas de terreno.

Así, los 75 millones de euros se corresponden con las expropiaciones del denominado sector 1, el de Pla de Quart. Se trata de la mayor zona de laminación de agua que contempla el parque inundable, con un total de 726,9 hectáreas de prolongación.

Su extensión es la más relevante de todos los tramos: es más grande que la ciudad de San Marino o que el propio Hyde Park de Londres, y equivale a 14 veces los Jardines de Viveros.

El terreno pertenece a Quart de Poblet, pero se encuentra rodeado por los municipios de Riba-roja, Aldaia, Chiva, Torrent y Alaquas. Todos ellos, afectados por la riada de 2024.

La mayoría de suelo de esta pastilla de terreno es suelo rústico que quedó especialmente afectado por la riada que arrasó principalmente municipios de la provincia de Valencia.

La mayoría son antiguos cultivos que poco a poco se han quedado abandonados, si bien algunos pocos siguen en activo. Junto a las zonas de cultivo, también hay otros espacios de monte bajo con vegetación poco controlada.

Todo ello hace que esta zona reúna las condiciones idóneas para ser el primer sector del proyecto en desarrollarse, pues tiene capacidad para retener gran cantidad de agua, de absorberla como si de una esponja se tratase en episodios de lluvias intensas.

Parque La Torre, Benetússer, Alfafar y Sedaví. EE

Con ello, podría reducir la cantidad de agua que pudiera llegar a los cascos urbanos en caso de que un episodio como el del 29 de octubre de 2024 volviera a producirse.

18 sectores

Ahora bien, la estimación que realiza la Generalitat en indemnizaciones por expropiaciones de suelo será mayor, puesto que también deberá hacerlo en algunas parcelas de los otros 17 sectores del parque inundable.

Aunque se trate de espacios más pequeños, lo cierto es que hay terrenos que tienen un valor más elevado. Por ejemplo, aquellos que bordean o atraviesan cascos urbanos, donde el precio del suelo es mucho mayor.

Respecto a las expropiaciones en estas zonas, la administración no ha realizado todavía ninguna estimación. Pero sin duda elevarán el montante total a abonar a los propietarios.

El motivo por el cual el Gobierno valenciano ha optado por 'trocear' el recorrido del parque no es otro que el de intentar agilizar la ejecución de las obras en cada uno de ellos, de manera que no se eternice su desarrollo.

Además, eso permitiría licitar la ejecución de planes en varios tramos de forma simultánea y no esperar a la finalización de uno para el inicio del siguiente.

Pero antes de nada, eso sí, la Generalitat tiene previsto convocar este año un concurso de ideas para que no sea un 'proyecto Frankenstein' y tenga cierta unidad. Es decir, que aunque se desarrollen los proyectos por partes, tengan cierta conexión y sentido unos con otros.

Hasta que eso llegue, no obstante, el Gobierno valenciano tiene algunas ideas de lo que acometer en cada uno de los espacios. El tramo 8, como el 1, por ejemplo, es otro de los más desarrollados en este sentido.

La idea es crear en él un gran parque que pueda conectar Valencia con su área metropolitana y municipios como Benetússer, Alfafar, Sedaví o Paiporta.

Lakefront Trail de Chicago. EE

Será la segunda área verde de la ciudad por extensión, por detrás del Jardín del Turia, pero por delante de Viveros y servirá para coser Valencia con l'Horta Sud.

El ejecutivo autonómico abre aquí el abanico de posibilidades sobre las dotaciones que podrá acoger: cultivos, bosques, un paseo anular junto a una ciclovía, zonas de aparcamiento para residentes contiguas al parque o incluso el desarrollo de vivienda pública, que es uno de los grandes problemas actuales.

Una ciclovía para conectar

Más allá de las intervenciones que se hagan en cada lugar, la Generalitat tiene además la intención de poder conectar todo el parque inundable y las zonas cero de la dana con una gran ciclovía, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

El modelo a seguir es el del Lakefront Trail de Chicago, un sendero pavimentado de 29 kilómetros que bordea la costa del lago Míchigan. Recorrerlo se sitúa en el 'top 10' de cosas que hacer si visitas esta ciudad de Illinois, según las mejores guías de viajes.