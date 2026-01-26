La Generalitat retira más de 840 toneladas de escombros en Xirivella y concluye el plan de apoyo al municipio tras la dana

El último punto de residuos de las riadas y escombros de Xirivella ya está clausurado. Este lunes, la Conselleria de Medio Ambiente ha culminado el vaciado de este espacio del municipio tras gestionar 840 toneladas de residuos tras la riada.

Así lo ha confirmado el Comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, que ha visitado la zona junto a la alcaldesa de la localidad, Paqui Bartual.

Durante la visita, ha puesto en valor "el esfuerzo que ha llevado a cabo la Generalitat" para vaciar puntos como este que "posteriormente volvió a llenarse de residuos como escombros de la reconstrucción".

Mérida ha explicado que la actuación ha supuesto "una inversión de 125.000 euros" y forma parte de la ampliación del plan aprobado por el Consell para apoyar a los municipios más castigados por la dana del pasado mes de octubre.

Se trata de una actuación que surge por la dificultad de muchas administraciones locales para asumir por sí solas los costes derivados de las tareas de limpieza y retirada de residuos.

En este contexto, la Generalitat amplió su plan de apoyo y asumió la gestión de una nueva tanda de residuos surgidos del proceso de reconstrucción. Una vez finalizada esta última actuación el consistorio vuelve a asumir de forma directa la gestión de los residuos.

En total, "se ha gestionado ya más de un millón de toneladas de residuos en el conjunto de municipios afectados, con una inversión global superior a los 250 millones de euros", ha detallado el comisionado.

En esta nueva fase del plan participan 19 municipios —entre ellos Xirivella— y desde la Vicepresidencia Tercera se ha previsto una inversión de 44 millones de euros.

Gestión de residuos

En este ámbito, el Consell ratificó la contratación, por vía de emergencia, del servicio para la gestión de los residuos derivados de las obras que se están llevando a cabo como consecuencia de la dana por un importe de 44.884.552 euros.

Xirivella es uno de los 19 municipios en los que llevarán a cabo actuaciones además de Albal, l'Alcúdia, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Catadau, Catarroja, Chiva, Gestalgar, Montserrat, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Sot de Chera, Turís y Utiel.

Estos trabajos se encuadran en el Plan Endavant, que tiene como propósito impulsar la recuperación y reconstrucción de la Comunitat Valenciana, especialmente de la zona afectada por la riada de 2024.

Las empresas seleccionadas para la realización de los trabajos han sido las que actualmente son adjudicatarias de la recogida de residuos urbanos en los distintos municipios objeto del contrato.