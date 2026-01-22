El comisionado para la Recuperación traslada a las víctimas de la dana su voluntad para llegar a acuerdos

El comisionado para la Recuperación mantiene los primeros encuentros con las asociaciones de víctimas de la dana. EE

El Comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y la directora general de Atención a las Víctimas y a los Afectados, Amparo Clemente, han iniciado esta semana una ronda de encuentros con las asociaciones de víctimas de la dana.

Así lo ha indicado en un comunicado la administración autonómica, que ha concretado que se han reunido con cinco organizaciones: Tots a una Veu, Fondo Solidario, SOS Picaña, Sociopolis Faitanar La Torre y Ecos del Agua de Benetússer.

Mérida ha valorado la voluntad de diálogo de los afectados y ha señalado que desde el Comisionado de la Generalitat "las puertas siempre van a estar abiertas" y que su disposición para hablar y llegar a acuerdos es "total".

En este sentido, ha expresado su voluntad de reunirse con todas las asociaciones, con las que se mantiene contacto a través de la Dirección General de Atención a las Víctimas y a los Afectados integrado en el Comisionado para la Recuperación.

"Desde el Comisionado aspiramos a servir de puente real entre la Generalitat y la ciudadanía y a contribuir a restablecer la confianza mediante una atención directa, transparente y participativa", ha indicado Raúl Mérida.

El comisionado ha explicado que uno de los objetivos que tiene el Consell en esta segunda etapa, una vez transcurrido un año desde la riada, es "impulsar espacios estables de diálogo, colaboración y corresponsabilidad con las asociaciones, plataformas ciudadanas y colectivos afectados por la riada".

Mérida ha abogado por facilitar "una participación real de las víctimas y personas afectadas en el diseño de las políticas públicas de recuperación y de los proyectos que se van llevar a cabo, porque su experiencia y su vivencia resultan esenciales en la nueva sociedad que se está construyendo tras la catástrofe".

En esta línea, ha mencionado que el proyecto de parques inundables constituye una infraestructura de prevención frente a inundaciones, complementaria a las necesarias obras hidráulicas pendientes, a la vez que supone también "una apuesta por una infraestructura verde pionera pensada para la ciudadanía que servirá como espacio recreativo y de ocio".