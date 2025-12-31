El Gobierno propone constituir en enero la Comisión Mixta por la dana y nombra a Zulima Pérez como interlocutora

Tras el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión con Juanfran Pérez Llorca de constituir la Comisión Mixta, el Ejecutivo central ha informado a la Generalitat Valenciana que da luz verde a la petición del president de la Generalitat.

Lo ha transmitido a través de una carta remitida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus.

En dicha carta, el Gobierno de España agradece la disposición de la Generalitat para añadir un mecanismo adicional de cooperación "a los ya existentes" mediante la creación de la Comisión Mixta.

"Un espacio de trabajo compartido fundamentado en los principios de lealtad institucional y de rendición de cuentas, donde estarán representados el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana afectados", dice el Ejecutivo sobre el órgano.

Estos son aquellos que fueron incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la dana en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

En este sentido, el Gobierno propone que dicha Comisión pueda constituirse a lo largo del mes de enero, en la fecha que resulte más adecuada de mutuo acuerdo.

El ministro también ha indicado que la interlocución por parte del Gobierno de España para poder cerrar las cuestiones relativas a la Comisión Mixta corresponderá a la Comisionada Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la riada, Zulima Pérez.

Será ella quien actuará como representante del Ejecutivo en los trabajos de coordinación, seguimiento y adopción de acuerdos. "Zulima Pérez, por tanto, se pondrá en contacto con Martínez Mus para organizar la reunión preparatoria con el fin de mantener el espíritu de coordinación mantenida por este Ministerio", ha detallado.

El ministro también ha reiterado la "plena disposición" del Gobierno a trabajar "de manera coordinada" con la Generalitat Valenciana, "manteniendo su apoyo y su mano tendida, como ha hecho desde el primer momento".

En este sentido, el Gobierno de España quiere poner de relieve que, "desde el inicio de esta situación excepcional", se ha articulado "un modelo de coordinación permanente y singular" con la Generalitat Valenciana y con el conjunto de las administraciones implicadas.

"Compromiso con la coordinación"

Según ha apuntado en su misiva, la presencia del propio ministro o del titular de Interior, Grande-Marlaska en el Cecopi fue un reflejo "del compromiso de este Gobierno con la coordinación institucional entre el Ejecutivo central y la Generalitat Valenciana".

En los primeros días --recuerda-- se constituyeron cinco grupos de trabajo Gobierno-Generalitat, en los que tomaron parte siete ministros.

"Estos grupos son Sanidad, con la ministra Mónica García; Infraestructuras, con el ministro de Transportes, Óscar Puente; Servicios Sociales y Vivienda, con los ministros Bustinduy e Isabel Rodríguez; Empleo y Empresa, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, e Interior, con el ministro Fernando Grande-Marlaska".

Además de estos, también han existido reuniones entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en el sector agrario, "donde ha habido una gran colaboración para afrontar los daños ocasionados en el campo", ha puntualizado.

Por otro lado, "desde el primer momento" se formalizaron "diversas vías de cooperación" con los diferentes municipios afectados. En dichas reuniones, apunta, han estado presentes también representantes de la Diputación de València y, "en ocasiones", de la Generalitat Valenciana.

"Igualmente, me permito recordarle que el presidente del Gobierno se reunió personalmente en Valencia con las asociaciones de víctimas de la dana. Este encuentro permitió escuchar de primera mano sus testimonios y renovar el compromiso del Gobierno con las ayudas a las personas y entidades afectadas", ha recordado.

Además, ha relatado que "el presidente mantuvo también una reunión con los alcaldes de los municipios afectados, en presencia de Francisco José Gan Pampols".