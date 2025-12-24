El Gobierno exime de pagar IRPF por las ayudas de la dana: Sánchez accede a una de las 100 peticiones de Pérez Llorca

Pedro Sánchez ha accedido a una de las 100 peticiones que le trasladó el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el encuentro mantenido el pasado miércoles en Moncloa.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, que prorroga varias medidas sociales y tributarias y declara exentas en el IRPF determinadas ayudas por daños personales.

Entre ellas, el artículo 20 establece la exención en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de determinadas ayudas concedidas por la Comunitat Valenciana, en virtud del Decreto 172/2024 y Decreto 176/2024 del Pleno del Consell, y que tienen efecto retroactivo al 29 de octubre de 2024.

Se trata de la primera medida que acepta el Gobierno y que exime de pagar impuestos tanto a empresas como a personas trabajadoras autónomas de las zonas de la Comunitat Valenciana afectadas por la dana por las ayudas urgentes que recibieron.

Desde la Generalitat Valenciana destacan que el jefe del Consell haya logrado que el Gobierno central deje exentas de tributación esas subvenciones autonómicas.

El responsable autonómico lo ha valorado positivamente y ha manifestado que "se trataba de una cuestión de justicia, porque los afectados que han recibido una ayuda de la Generalitat no tendrían que haber pagado ningún impuesto por ello".

Juanfran Pérez Llorca y Pedro Sánchez, durante la reunión mantenida este miércoles. Pool Moncloa / Borja Puig

Juanfran Pérez Llorca ha señalado que esta decisión es "la segunda medida de las cien" que presentó al presidente del Ejecutivo español "que aceptan" desde este gobierno. No obstante, considera que "sigue siendo insuficiente".

En este sentido, ha recordado algunas de las peticiones realizadas, "como una mayor rapidez en la ejecución de las obras de la dana, el fondo de nivelación o la bajada del IVA al 4% para la adquisición de vivienda".

Comisión mixta

El jefe del Ejecutivo nacional se comprometió, además, a constituir una comisión mixta entre Gobierno, Generalitat Valenciana y ayuntamientos para coordinar la gestión de la dana, 14 meses después de la tragedia.

La comisión estará conformada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; y los municipios afectados por la tragedia.

Sin embargo, en una intervención de Pérez Llorca en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores, valoró que no podía "salir satisfecho" de una reunión cuando se pedían 100 cosas y le concedían solo una.

El dirigente popular recordó que llevaba 16 días en el cargo y destacó que la cita con Sánchez había roto "una anomalía", la de "tener comunicación entre el presidente del país y el presidente de los valencianos".

Financiación autonómica

Sánchez también trasladó al presidente de la Generalitat que presentará el próximo enero una propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Pérez Llorca se mostró escéptico al respecto -dijo que cuando llegue la estudiarán y valorarán- y le reclamó un fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, algo a lo que Sánchez no aseguró.

"Él me ha comentado su propuesta de condonación de la deuda pactada con ERC y le he dicho que no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Aceptar esa quita es como aceptar la pedrea cuando otro se está llevando el premio de la lotería", indicó Llorca.

Pese a que se mostró en contra con esa condonación en línea con el posicionamiento del PP, el jefe del Gobierno valenciano sí se remitió -al igual que hizo Mazón- a una hipotética aprobación en el Congreso. "Una vez llegado ese momento -si llega-, ya tomaremos nuestra decisión", dijo.

100 acciones

El presidente de la Generalitat entregó a Sánchez un documento con 100 acciones en el que se recogen reivindicaciones históricas y necesidades de la Comunitat debido al "poco tiempo" -alrededor de una hora- en el que pudieron conversar.

Entre ellas, medidas para incentivar la economía y el empleo, acciones para la recuperación tras la dana y otras sobre sanidad, educación, servicios sociales, justicia, vivienda o seguridad.