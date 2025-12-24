La Generalitat Valenciana cierra el primer año tras la dana con el 50% del Plan de Recuperación de Gan Pampols ya en ejecución

La mitad de las medidas del Plan de Recuperación 'Endavant' de la Generalitat Valenciana están iniciadas o completadas. Cuando se cumplen 14 meses desde la dana, de las 343 iniciativas totales, 141 están en curso y 30 están finalizadas, según el visor público de seguimiento del proyecto.

Las iniciativas que la Generalitat ya ha concluido son las relacionadas principalmente con la primera actuación frente a la emergencia y la puesta en marcha de las líneas de ayuda directa a los afectados.

Se trata, por ejemplo, de la habilitación de nuevos centros de acogida temporal, el refuerzo de la contratación de asistentes sociales para atender a colectivos vulnerables, la adjudicación de las rehabilitaciones de viviendas públicas por lotes, la reparación de todos los depósitos de agua o la restauración de carreteras, senderos y pistas.

También, de las ayudas para la compra de vehículos, para la reactivación de negocios, para las explotaciones agrarias afectadas y para maquinaria agrícola dañada, entre otras.

Tras la dana del 29 de octubre de 2024, el entonces presidente Carlos Mazón encargó al teniente general Francisco José Gan Pampols la reconstrucción de una provincia arrasada, con un impacto económico que alcanzaba los 17,8 millones de euros.

Desde la Vicepresidencia segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Gan Pampols diseñó un plan con 343 medidas, distribuidas en cuatro áreas (personas, tejido empresarial y económico, medioambiente y tejido social y comunitario) y dos bases transversales (infraestructuras y ordenación del territorio).

Con un presupuesto inicial estimado de 29.000 millones de euros, es un plan diseñado para perdurar en el tiempo, ya que hay iniciativas pensadas para el largo plazo, como las grandes obras hidráulicas, que ha de ejecutar la Administración General del Estado.

Vista de las obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7. Efe / Ana Escobar

De hecho, una parte importante del presupuesto inicial del plan corresponde al Ejecutivo de Pedro Sánchez, 12.800 millones de euros, frente a los 14.600 que corresponden a la Generalitat.

El documento recoge, a modo de exigencia, 67 medidas cuya ejecución corresponde a la Administración General del Estado.

Son las relacionadas con las grandes obras hidráulicas para evitar desbordamientos y minimizar daños y las que tienen que ver con los nuevos sistemas de alertas ante las emergencias.

El avance de estas actuaciones, según la herramienta de control de la Generalitat, es prácticamente nulo, bien porque todavía no se han iniciado o porque no han trasladado la información correspondiente a los técnicos de la Generalitat encargados de actualizar la herramienta de control.

Es el caso del bloque de iniciativas relacionadas con las infraestructuras hidráulicas, como la definición y despliegue de los planes integrales frente a inundaciones de las cuencas del Barranco del Poyo, del río Magro, del Turia y del Júcar, cuya evolución, según la herramienta pública, es del 0%.

El único avance en este sentido es el proyecto en el barranco de la Saleta, el de Aldaia, cuya ejecución es del 20%, según los datos de seguimiento de la Generalitat, ya que el proyecto de desvío se ha iniciado con los primeros trámites.

Tampoco consta ninguna actuación respecto a otras exigencias como "el perfeccionamiento de los sistemas de alerta meteorológico" por parte de Aemet o la instalación de un "sistema preciso" de predicción de inundaciones.

Sí se está actuando en la mejora del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), también con un porcentaje del 20%.

Labores de reconstrucción en el barranco del Poyo. Raquel Granell

La comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, en el foro económico de EL ESPAÑOL se desligó del Plan 'Endavant'. Aseguró que desconoce la participación que se espera del Ejecutivo central.

"Se incluyó en el plan actuaciones que el Gobierno ya está realizando, porque ya la habíamos anunciado. Vamos a ir ejecutando nuestras actuaciones. La reconstrucción no para", aseguró.

La creación de la Comisión Mixta sobre la reconstrucción, aunque sea 14 meses después de la tragedia, abre un nuevo escenario de diálogo entre las distintas administraciones. La colaboración entre ambas será determinante para que el Plan diseñado por Gan Pampols llegue a materializarse por completo.

Tareas pendientes

La herramienta de seguimiento del plan permite analizar con detalle cada uno de los ejes del plan. Precisamente el bloque de medidas de infraestructuras, fundamentales para proteger a las personas y minimizar los riesgos ante posibles riadas, es el más avanzado en cumplimiento, pese al nulo compromiso del Ejecutivo central.

Concretamente, el porcentaje de progreso es del 33%. Este dato muestra la media del estado de ejecución de las 68 iniciativas que conforman este bloque. La media de ejecución de todo el plan en los cinco meses desde que se aprobó es del 21%.

Como tareas pendientes para 2026, en cuanto a las competencias autonómicas, destaca la puesta en marcha de los parques inundables, la construcción de tanques de tormenta y la revisión del Patricova para disminuir la vulnerabilidad frente a futuras inundaciones.

El ejecutivo valenciano también tendrá que iniciar todas las medidas incluidas en el Plan director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, el segundo plan que Mazón le encargó a Gan Pampols.

Este documento propone una reforma en profundidad de los protocolos, sistemas de alerta y sistemas de actuación frente a las emergencias, con más formación para la ciudadanía y una nueva estructura organizativa.

Cumplimiento por áreas

Atendiendo a cada uno de los ejes estratégicos, el que busca garantizar el bienestar de las personas tiene siete iniciativas completadas y 24 en curso, centradas en priorizar la prestación de la Renta Valenciana de Inclusión en los municipios afectados, la atención a colectivos vulnerables y la puesta en marcha de ayudas para que personas con discapacidad puedan disponer de equipos electrónicos accesibles como tabletas, audífonos o teclados adaptados.

Las obras en las líneas de la FGV. EE

El eje relacionado con el tejido empresarial cuenta con ocho iniciativas completadas y 28 en curso. Entre las finalizadas, fuentes de la actual Conselleria de Recuperación destacan la concesión de más de 100 millones para la reactivación de explotaciones agrarias afectadas, la reparación de 194 kilómetros de caminos rurales, el despliegue de 34 agentes de proximidad que faciliten la interlocución entre las empresas y la administración.

En este apartado, también se ha llevado a cabo la formación de 793 personas en empleos clave para la reconstrucción, como el mantenimiento e instalación de ascensores, la construcción, la electricidad y la fontanería.

Por su parte, el eje relacionado con el medioambiente tiene nueve acciones completadas y 40 en curso. Entre los hitos, la retirada de más de 73.000 km3 de residuos en parques naturales y la activación de una nueva fase del plan de recogida de desechos centrada en aquellos generados por el proceso de reconstrucción.

También se han restaurado 8.200 metros lineales de talanqueras en l'Albufera para proteger los sistemas dunares y se han rehabilitado 20 depósitos de agua destinados a prevención y extinción de incendios.

Asimismo, el área de tejido social cuenta con cuatro actuaciones completadas y diez en curso. Entre otras, la reconstrucción de infraestructuras del Circuito Ricardo Tormo o la recepción de 344 expedientes administrativos de ayudas para la rehabilitación de locales de sociedades musicales y reposición de material escenográfico.

Finalmente, respecto a infraestructuras, se han finalizado dos acciones y hay 33 en curso, mientras que respecto a ordenación territorial, no se ha completado ninguna, pero hay 4 en curso, entre las que destaca la revisión del Patricova para incorporar nuevos criterios tras la riada.

Existen también dos iniciativas en marcha calificadas como habilitadoras. La más avanzada es una medida que pretende agilizar la dotación de personal de la administración para las situaciones de emergencia.