El Gobierno denuncia que la Generalitat ha retirado de Metrovalencia su campaña sobre la reconstrucción

El Gobierno central ha denunciado que la Generalitat Valenciana ha retirado su campaña de publicidad institucional sobre las labores de reconstrucción que se están llevando a cabo en los municipios afectados por la dana en Metrovalencia.

Una campaña ("Avanzamos") que iba a tener una duración de apenas siete días -del 13 al 20 de noviembre- y que contemplaba tres vías para su difusión: la instalación de una lona en una de las pirámides de Gran Vía y de unos vinilos en el ascensor de acceso al metro de Colón y otro en un tranvía.

Esta constaba de varias imágenes de grúas, excavadoras u operarios trabajando en las zonas arrasadas por el agua el pasado 29 de octubre de 2024. Y cada una de ellas iba acompañada de un lema -"tuerca a tuerca", "taladro a taladro", "piedra a piedra", "pala a pala", entre otros- junto al logo del Ministerio de Política Territorial.