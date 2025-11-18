El Gobierno denuncia que la Generalitat ha retirado de Metrovalencia su campaña sobre la reconstrucción
El ejecutivo autonómico justifica la retirada por las obras en la línea de metro y cancela únicamente el tranvía vinilado con la publicidad estatal.
El Gobierno central ha denunciado que la Generalitat Valenciana ha retirado su campaña de publicidad institucional sobre las labores de reconstrucción que se están llevando a cabo en los municipios afectados por la dana en Metrovalencia.
Una campaña ("Avanzamos") que iba a tener una duración de apenas siete días -del 13 al 20 de noviembre- y que contemplaba tres vías para su difusión: la instalación de una lona en una de las pirámides de Gran Vía y de unos vinilos en el ascensor de acceso al metro de Colón y otro en un tranvía.
Esta constaba de varias imágenes de grúas, excavadoras u operarios trabajando en las zonas arrasadas por el agua el pasado 29 de octubre de 2024. Y cada una de ellas iba acompañada de un lema -"tuerca a tuerca", "taladro a taladro", "piedra a piedra", "pala a pala", entre otros- junto al logo del Ministerio de Política Territorial.
La lona no llegó nunca a colocarse. Según la empresa, al tratar de llevarlo a cabo se les denegó el permiso debido a que "un daño estructural" no permitía su instalación "por riesgo de rotura debido al peso de la misma". En definitiva, no se podía "tramitar el espacio publicitario".
Los vinilos en la estación de metro de Colón, sin embargo, sí llegaron a fijarse. Pero el Gobierno autonómico ha procedido a su retirada.
Ante este escenario, la mercantil se vio obligada a comunicarle al Gobierno que no se iba a poder llevar a cabo la campaña "en los términos pactados" porque la Generalitat había procedido a retirarla "debido a presiones del Ayuntamiento, al manifestar su disconformidad con la campaña y su comunicación".
"El Ayuntamiento y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han recibido quejas de la ciudadanía y nos solicitan que este mismo viernes desinstalemos el soporte del ascensor de Colón y no lo coloquemos en la pirámide, pese a que se pueda solucionar el problema estructural en el menor tiempo posible", explicaban en un escrito.
Preguntados al respecto, desde Ferrocarrils de la Generalitat ofrecen diversas explicaciones. Además de los problemas estructurales de la pirámide, añaden que desde ayer lunes se procedió al corte del servicio de tranvía previsto en el tramo La Cadena-Marítim y que afecta a las líneas 4, 6 y 8.
Por ello, debían reducir el número de unidades de tranvías que recorrieran este trayecto. Precisamente, el tranvía que se ha decidido retirar es el que se había vinilado con la campaña publicitaria del Gobierno.
Desde la Generalitat explican, no obstante, que es una empresa especializada la que gestiona por contrato la explotación de estos soportes.
No obstante, cada vez que se efectúa una campaña publicitaria en las estaciones de metro o los trenes de FGV, la empresa pública se reserva la capacidad de poder retirarlas.
Sin embargo, estas deben incumplir alguno de los parámetros que fija su normativa para justificar su supresión. "No deberá resultar ofensiva, lesiva de los derechos de las personas, sexista o excluyente, ni atentar contra el buen gusto, el decoro ni las buenas costumbres", reza el documento.
"Tampoco debe atentar contra la imagen de FGV y de las instituciones en general", continúa. "Los contenidos y formas de expresión de los mensajes y diseños atenderán a valores sociales generalmente aceptados, evitando mensajes e imágenes que pueden herir la sensibilidad de determinados colectivos, así como lenguajes obscenos o agresivos".
Lo cierto es que la campaña no incurría en ninguna de estas causas. Pero, por lo pronto, se ha frenado su difusión.