El Gobierno licita 10 proyectos para reducir el riesgo de inundación en la zona de la dana por 3,8 millones de euros

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sacado a licitación la redacción de 10 proyectos destinados a "reducir el riesgo de inundación" en l'Horta Sud y otras zonas damnificadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

Las actuaciones están cifradas en 3,8 millones de euros, según ha dado a conocer el Ejecutivo central a través de un comunicado, y se enmarcan en el Plan de mejora de la resiliencia.

El contrato licitado, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Unión Europea, incluye la elaboración de 10 proyectos orientados a "disminuir el riesgo de inundación" mediante estudios hidrológicos e hidráulicos.

Además, también recoge la tramitación ambiental completa, la elaboración de un plan de comunicación y participación pública y la aplicación de metodología BIM (Building Information Modeling, por sus siglas en inglés).

Entre esa decena de proyectos, destacan especialmente dos de las zonas más afectadas por las inundaciones del 29-O: las ramblas del Poyo y Pozalet-Saleta.

El plazo previsto para completar los trabajos es de 36 meses, periodo que incluye tanto la redacción de los proyectos como los procesos de participación y consenso social, además de la tramitación ambiental asociada.

El contrato licitado está dividido en dos lotes, según ha comunicado el MITECO para "agilizar los trabajos y permitir la labor simultánea de dos equipos de consultoría".

El primer lote, estará dedicado a la fatídica Rambla del Poyo, que fue el barranco más mortal de la tragedia del 29-O, y contará con un presupuesto de 2.137.607 euros.

Los proyectos se organizarán en función de la viabilidad de actuaciones como la creación de zonas de almacenamiento controlado en Chiva, adecuaciones de cauce y áreas de retención en el barranco del Poyo o una zona de almacenamiento controlado aguas abajo de Paiporta.

Además, comprende la vía verde del barranco del Poyo y su desvío al nuevo cauce del Turia, actuaciones de protección en pedanías de València, Sedaví y Alfafar, y la mejora del encauzamiento del barranco del Poyo entre Picanya y la V-31

El segundo lote abarca el río Magro, bajo Júcar, los barrancos Pozalet-Saleta y Picassent, el medio-bajo Turia y el Parque Natural de L’Albufera con un presupuesto de 1.701.577 euros.

Las actuaciones previstas incluyen intervenciones en el río Magro en Utiel, L’Alcúdia y Guadassuar, así como en Alginet y Algemesí, mejoras en el río Buñol y la creación de zonas de almacenamiento controlado en la cuenca del Pozalet-Saleta.

Tres tipos de intervención

Según ha detallado el Ejecutivo central, las actuaciones previstas complementan las obras de emergencia ya en marcha y otros proyectos en proceso de redacción, y permitirán definir las intervenciones prioritarias del Plan de mejora de la resiliencia.

Las actuaciones previstas integrarán tres tipos de intervención. En primer lugar, se aplicarán soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración hidrológico-forestal en el Dominio Público Hidráulico, la reforestación, la creación de áreas de retención y el desarrollo de parques inundables.

En segundo lugar, se llevarán a cabo medidas estructurales, entre las que se incluyen encauzamientos, desvíos, motas y diques.

Y, por último, se impulsarán acciones de sensibilización orientadas a mejorar la percepción social del riesgo de inundación.